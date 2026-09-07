Subsidio Familiar Automático: Así puedes revisar con el RUT si te corresponde el pago

07 sept. 2026 - 10:00 hrs.

Muchas familias en Chile tienen derecho a cobrar un aporte económico del Estado, pero no lo reciben por falta de información o por lo complicado que resulta hacer el trámite. Para solucionar esto, el Ministerio de Desarrollo Social cuenta con el Subsidio Familiar Automático, una ayuda mensual que se entrega directamente sin necesidad de postular ni ir a la municipalidad.

Este pago está pensado para niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que pertenezcan al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), pero el monto se entrega a madres, padres, tutores, tutoras o personas guardadoras. Desde julio de 2026, el monto es de $22.601 mensuales por cada hijo o carga familiar, y sube al doble ($45.202) si se trata de un menor con discapacidad.

Requisitos y cómo saber si recibes el pago

Para que el Estado entregue este dinero a la familia, el niño o adolescente debe cumplir con algunas condiciones según su edad: los menores de 8 años tienen que participar en los programas de salud infantil del Minsal, mientras que los mayores de 6 años deben ser alumnos regulares en el colegio o liceo.

Saber si tu familia es beneficiaria es fácil y no requiere ClaveÚnica. Solo debes ingresar a la plataforma oficial de consulta (sufautomatico.gob.cl) o al sitio de ChileAtiende y poner el RUT y la fecha de nacimiento del niño o joven. La página te dirá de inmediato si le corresponde el monto.

Cómo revisar las fechas de pago

Es importante tener en cuenta que este beneficio no es acumulable con otros aportes similares. Por ejemplo, no se puede recibir el Subsidio Automático si el menor ya cobra la Asignación Familiar, el Subsidio Familiar tradicional que se pide en la municipalidad, o el Subsidio de Discapacidad para menores.

Si confirmas que te corresponde el pago, puedes consultar la fecha y la forma exacta de pago ingresando el RUT del beneficiario en el sitio web de ChileAtiende, o llamando de forma gratuita al teléfono 101 del IPS.