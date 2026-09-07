Hombre de 42 años se entrega y confiesa crimen de joven desaparecida desde el 2008

07 sept. 2026 - 07:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un vuelco tuvo la investigación por la desaparición de Mariana Loreto Sepúlveda León, joven de 19 años que fue vista por última vez en 2008 cuando salió rumbo a su colegio en Conchalí.

Cerca de las 19:00 horas del domingo 6 de septiembre, un vecino de la víctima acudió a la 5° Comisaría de Carabineros para declararse autor del crimen.

El sujeto fue identificado como Ghislaín Jesús Quiroz Carrizo, de 42 años (24 al momento de los hechos y sin antecedentes penales). Según información preliminar entregada en "off" por Carabineros, Quiroz reveló que mantenía una relación sentimental secreta con la joven y que, tras una fuerte discusión, habría concretado el asesinato.

El macabro relato y las hipótesis del caso

De acuerdo con el testimonio del sospechoso, el cuerpo fue sepultado inicialmente en una de las habitaciones de la casa. Sin embargo, en 2013 —cinco años después del crimen— habría desenterrado los restos para arrojarlos a los desechos domiciliarios.

Ante esto, el fiscal a cargo del caso, Manuel Gabriel Zúñiga Rodríguez, junto a los equipos especializados, manejan dos hipótesis principales:

Que los restos biológicos o evidencias aún permanezcan ocultos en la estructura del inmueble.

Que el cuerpo haya sido removido y trasladado a un lugar desconocido, tal como declaró el imputado.

Peritajes en la vivienda y motivaciones de la confesión

El hermano del imputado declaró como testigo que durante las últimas semanas notó a Quiroz sumamente nervioso y consumiendo de manera reiterada reportajes sobre la desaparición de Mariana.

Una de las versiones de su motivación apunta a que el sospechoso, quien sufrió un accidente cerebrovascular anteriormente, temía morir pronto y no quería hacerlo cargando con la culpa.

Personal de Labocar ingresó a la vivienda para realizar los primeros peritajes en áreas clave, como la habitación señalada y un pasillo que presenta modificaciones.

Carabineros resguardó el perímetro hasta cerca de las 01:45 horas de este lunes, momento en que el fiscal instruyó el retiro de la cinta de seguridad y la guardia nocturna, sin que hasta ahora se hayan encontrado restos humanos.

El detenido fue trasladado primeramente a dependencias de la PDI en Quinta Normal para prestarle declaración al Ministerio Público, siendo derivado posteriormente al departamento OS9 de Carabineros para continuar con la investigación.

En las inmediaciones, familiares de Mariana acompañaron el operativo durante la tarde del domingo, retirándose en silencio y optando por no entregar declaraciones a la prensa.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre Violencia contra la mujer