El "Pitbull" llega a la pantalla: Gary Medel tendrá serie documental sobre su vida

07 sept. 2026 - 08:10 hrs.

Gary Medel tendrá su propio documental, una producción que repasará la historia personal y deportiva de uno de los futbolistas chilenos más reconocidos de las últimas décadas y figura clave de la llamada Generación Dorada.

La producción de HBO Max ya comenzó su rodaje y contempla registros en algunos de los lugares más importantes de la vida del “Pitbull”. Entre ellos están su barrio de infancia y Universidad Católica, club donde inició su carrera profesional.

El documental recorrerá los primeros pasos de Medel en el fútbol, su consolidación en el cuadro cruzado y el posterior salto al extranjero, etapa que lo llevó a competir en importantes ligas y convertirse en uno de los referentes de la Selección Chilena.

Doble campeón de América

La historia también tendrá como eje sus años junto a La Roja, especialmente el período en que el combinado nacional alcanzó sus mayores éxitos. En ese recorrido estarán presentes las conquistas de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario.

Para reconstruir esta trayectoria, la producción contará con testimonios del propio Medel, además de familiares, amigos, compañeros y exfutbolistas que compartieron distintas etapas de su carrera. Sus relatos permitirán conocer facetas menos conocidas del jugador.

Más allá de los partidos y títulos, el proyecto buscará mostrar la dimensión personal de una carrera marcada por momentos de alta exigencia. El sacrificio, la resiliencia, la familia y el carácter serán algunos de los elementos centrales de esta mirada.

La elección de Universidad Católica como uno de los escenarios del rodaje también tiene un significado especial. El club fue el punto de partida de su camino profesional y actualmente vuelve a ocupar un lugar importante en su historia, como integrante del plantel cruzado de 2026.

La producción buscará conectar al futbolista que se hizo conocido por su intensidad dentro de la cancha con la persona detrás de esa imagen. Así, sus experiencias, decisiones y desafíos tendrán un espacio relevante dentro del relato audiovisual.

Ya comenzó su rodaje

El rodaje ya está en marcha y el documental se encuentra en proceso de construcción. La propuesta apunta a recorrer distintas etapas de la vida del defensor, desde sus orígenes hasta los momentos que marcaron su consolidación como referente.

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El estreno será exclusivo por HBO Max, aunque todavía no se ha informado una fecha específica para su lanzamiento. La producción se suma así a los contenidos deportivos que buscan rescatar las historias de figuras que marcaron una época en el fútbol chileno.

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