Fin a 18 años del Movistar Arena: El emblemático recinto del Parque O'Higgins cambió de nombre

07 sept. 2026 - 08:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante giro vivió la cartelera de espectáculos en Chile durante el fin de semana. Tras 18 años vinculado a la marca Movistar, el tradicional espacio ubicado en el Parque O’Higgins presentó oficialmente su nueva identidad como Santander Arena, luego de sellar una alianza de patrocinio y derechos de nombre con el banco.

El cambio se concretó la noche del sábado 5 de septiembre con un evento de lanzamiento que reunió a artistas e invitados especiales. La jornada contó con la presentación de la Orquesta Solístico de Santiago y de DJ Rusell, lo que marcó así el inicio de una nueva era para el recinto, que en sus inicios, en 2006, fue conocido como Arena Santiago.

Beneficios exclusivos para clientes del banco

La nueva imagen del lugar traerá novedades para quienes asistan a los próximos eventos. Según detalló el banco, sus clientes tendrán un acceso preferencial en el sector norte del recinto presentando sus tarjetas o la aplicación móvil, además de preventas exclusivas con un 20% de descuento en shows producidos por DG Medios y concursos para experiencias VIP en conciertos mediante la plataforma del banco.

Desde la administración del recinto destacaron que el espacio mantendrá su estándar de eventos masivos y su capacidad máxima cercana a las 15.500 personas, en un año en que el Arena cumple dos décadas y en el que, solo en 2025, recibió a más de 1,8 millones de asistentes.

Los espectáculos que vienen

La programación del renovado Santander Arena no se detiene y ya arrancaron sus primeros espectáculos bajo el nuevo nombre. Tras el concierto de ayer de la banda de K-pop Aespa, la cartelera de septiembre continuará con la residencia de la agrupación colombiana Morat, el 8, 9, 10, 14, 15 y 16 de septiembre, como parte de su gira “Ya es mañana”.

A la oferta musical de las próximas semanas se sumará el power metal de Helloween el 11 de septiembre, el regreso de la lucha libre norteamericana con WWE Live Santiago el 12 de septiembre y el show de la banda australiana 5 Seconds of Summer pactado para el 22 del mismo mes.