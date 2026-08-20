¿Se viene el "Arena Renca"? La comuna e inversionistas privados preparan el recinto para conciertos más grande de Chile

20 ag. 2026 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Renca e inversionistas nacionales y extranjeros desarrollan un proyecto con el cual buscan instalar la arena de conciertos y espectáculos deportivos más grande de Chile en la comuna ubicada al norponiente de la capital.

¿Se viene el "Arena Renca"?

De acuerdo a la información revelada por The Clinic, el nuevo recinto tendría una capacidad para 22 mil espectadores, 5 mil personas más de las que puede recibir el Movistar Arena (futuro Santander Arena) en el centro de Santiago.

El nuevo recinto diseñado por los destacados arquitectos nacionales Mathias Klotz, Lillian Allen y Juan Purcel, ya tiene definida su ubicación en la zona industrial ubicada del sector poniente de Renca.

En concreto, la nueva "Arena Renca" —que también podrá recibir eventos deportivos como la Copa Davis— se emplazaría en un terreno ubicado en una de las salidas de la Costanera Norte, casi llegando al Aeropuerto de Santiago.

El diseño del recinto contempla un estándar internacional enfocado en la experiencia del asistente, por lo que contará con "líneas de visión privilegiadas, áreas VIP y de hospitalidad de primer nivel, además de una amplia oferta gastronómica".

"Este proyecto no llega a Renca por casualidad"

Desde el municipio confirmaron que han sido "parte activa" del desarrollo de "un proyecto de infraestructura de espectáculos de gran escala para nuestra comuna, con localización definida en Renca, diseño arquitectónico avanzado y una estructura de financiamiento ya consolidada".

"Se trata de un recinto cubierto multipropósito, con capacidad para cerca de 22.000 espectadores, pensado para convertirse en un nuevo polo metropolitano de entretenimiento, gastronomía y servicios, y para posicionar a Santiago como un destino cultural y de entretenimiento de relevancia regional", agregaron.

Finalmente, sostuvieron que "este proyecto no llega a Renca por casualidad", ya que "es resultado directo de la política de atracción de inversiones que hemos impulsado como municipio a través de nuestra Agencia Local de Inversiones, con la que buscamos posicionar a la comuna como un territorio atractivo para iniciativas que generen empleo, servicios y mejor calidad de vida para nuestros vecinos".

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