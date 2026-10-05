Hasta 7 horas sin servicio: Estas son las 8 comunas con cortes de luz programados para este lunes en la RM
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Enel Distribución informó que varias comunas tendrán cortes de luz programados para este lunes 5 de octubre en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos de mantenimiento e infraestructura, los que se pueden extender por varias horas durante la jornada.
Según lo informado por el organismo, se trata de sectores que verán interrumpido su servicio, en algunos casos, por hasta siete horas seguidas.
En caso de cualquier emergencia o duda, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estas interrupciones.
¿Qué comunas tienen cortes de luz este lunes?
A continuación, te mostramos las comunas y los rangos horarios con cortes de luz programados para este lunes 5 de octubre en la Región Metropolitana:
Lo Espejo desde las 09:00 a las 16:00 horas
La Florida entre las 09:30 y las 15:30 horas
La Florida desde las 10:00 a las 17:00 horas
Cerrillos desde las 09:30 a las 15:30 horas
Independencia entre las 09:30 y las 15:30 horas
Renca desde las 10:00 a las 16:00 horas
Huechuraba entre las 10:00 y las 14:00 horas
Las Condes desde las 10:30 a las 13:30 horas
San Ramón entre las 10:30 y las 14:30 horas
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