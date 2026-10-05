Hasta 7 horas sin servicio: Estas son las 8 comunas con cortes de luz programados para este lunes en la RM

05 oct. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que varias comunas tendrán cortes de luz programados para este lunes 5 de octubre en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos de mantenimiento e infraestructura, los que se pueden extender por varias horas durante la jornada.

Según lo informado por el organismo, se trata de sectores que verán interrumpido su servicio, en algunos casos, por hasta siete horas seguidas.

En caso de cualquier emergencia o duda, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estas interrupciones.

¿Qué comunas tienen cortes de luz este lunes?

A continuación, te mostramos las comunas y los rangos horarios con cortes de luz programados para este lunes 5 de octubre en la Región Metropolitana:

Lo Espejo desde las 09:00 a las 16:00 horas

La Florida entre las 09:30 y las 15:30 horas

La Florida desde las 10:00 a las 17:00 horas

Cerrillos desde las 09:30 a las 15:30 horas

Independencia entre las 09:30 y las 15:30 horas

Renca desde las 10:00 a las 16:00 horas

Huechuraba entre las 10:00 y las 14:00 horas

Las Condes desde las 10:30 a las 13:30 horas

San Ramón entre las 10:30 y las 14:30 horas

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