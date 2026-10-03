Hasta 7 horas sin servicio: Estas son las 4 comunas con cortes de luz programados para este domingo en la RM
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Enel Distribución informó que cuatro comunas tendrán cortes de luz para este domingo 4 de octubre en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.
Según lo informado por el organismo, se trata de sectores como La Cisterna y Providencia, entre otros, los que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta siete horas.
En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.Ir a la siguiente nota
¿Qué comunas tienen cortes de luz este domingo?
A continuación, te mostramos las cuatro comunas con cortes de luz programados para este domingo en la Región Metropolitana:
La Cisterna (desde las 10:00 a las 17:00 horas)
Pudahuel (entre las 10:30 y las 16:30 horas)
Providencia (a partir de las 11:00 hasta las 17:00 horas)
Las Condes (desde las 10:30 a las 16:30 horas)
Las Condes (entre las 10:00 y las 16:00 horas)
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