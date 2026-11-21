21 nov. 2026 - 11:43 hrs.

Unas fotografías bastaron para encender las especulaciones sobre la vida amorosa de María José Campos, más conocida como la "Porotito Verde". La recordada figura televisiva apareció muy cercana a un exrostro de la pantalla chica.

Se trata de Rodrigo Súnico, exnotero y actual director de televisión. En el pasado, se hizo conocido al formar parte de la dupla "Gemélos Súnico", junto a su hermano Andrés en distintos programas de TV.

"Qué afortunado soy"

Rodrigo compartió una serie de postales junto a la bailarina en su cuenta de TikTok. Aunque no aparecen en actitud romántica, se les ve bien cercanos, lo que alimentó los rumores sobre un presunto vínculo sentimental.

TikTok

Además, hubo un detalle que llamó especialmente la atención: el mensaje que acompañó las imágenes. "Qué afortunado soy", escribió Súnico, alimentando las sospechas de un posible vínculo sentimental.

La publicación también incluyó la canción "Más linda que ayer", del artista Lauta, un ingrediente que no hizo más que aumentar las teorías de los usuarios.

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"Queremos dejarlo así"

Ante el revuelo, ambos fueron consultados por La Cuarta. Sin embargo, sus respuestas estuvieron lejos de entregar una confirmación sobre un eventual romance.

"La verdad, no tengo nada de interés público que pueda decir al respecto”, respondió la exintegrante de "Morandé con Compañía", evitando profundizar en el tema.

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Súnico, por su parte, tampoco quiso aclarar qué tipo de relación mantiene con la exbailarina. "La verdad es que queremos dejarlo así", señaló al mismo medio.

Por ahora, ninguno ha confirmado que exista una relación amorosa. Lo cierto es que las fotografías ya instalaron a la recordada Porotito Verde nuevamente en la conversación farandulera.