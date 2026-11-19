19 nov. 2026 - 17:45 hrs.

Lejos de las luces y las cámaras, Viviana Nunes encontró una fórmula que parece hacerle bastante bien: vivir sin las presiones de la televisión. Y aunque ofertas no le han faltado, volver a la pantalla no está en sus planes.

La recordada animadora de "Martes 13" explicó qué hubo detrás de su alejamiento y apuntó directamente a una etapa que no recuerda con demasiado cariño: los años en que la farándula ocupaba buena parte de su trabajo.

Uno de los espacios que marcó ese período fue "Mira quién habla", donde reconoció que no se sentía cómoda. Según contó, las dinámicas del espectáculo terminaron afectándola y prefirió tomar distancia.

Pero ojo, que no fue una salida obligada ni por falta de oportunidades. Nunes aclaró que recibió distintas propuestas, aunque optó por rechazarlas cuando implicaban volver al ambiente que quería dejar atrás.

¿Y qué encontró después de alejarse de la televisión?

Más tranquilidad, tiempo para sus seres queridos y la posibilidad de dedicarse a actividades que antes quedaban relegadas por las exigencias laborales.

"Acercándome a los 50 años, me propuse que esa iba a ser la edad en que iba a empezar a alejarme", recordó Nunes en el podcast "Más de ti".

"Coincidió con el fin de este programa de farándula donde estuve seis años; harto tiempo, aún más para ser farándula, que te agota, cansa hablar de la gente, opinar; muchas veces se inventa y caes en ese remolino y ese vértigo", agregó.

La exanimadora de televisión explicó que "sentía que iba llegando el momento y resultó perfecto. Creo que las cosas de verdad se decretan. Cumplí una etapa en el año 2012, se bajó el telón de 'Mira quién habla', terminó el programa y dije: 'okay, este es el momento'".

La decisión de alejarse de las luces fue absoluta; incluso no aceptó entrevistas durante años, porque eso podría haber dado pie a su regreso. Luego de mucho tiempo, recién comenzó a aparecer esporádicamente en televisión.

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