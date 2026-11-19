19 nov. 2026 - 17:46 hrs.

¿Qué pasó?

El programa "Yo elijo mi PC" continuará durante 2027, luego de que el Gobierno y parlamentarios del oficialismo y la oposición alcanzaran un acuerdo para restituir los recursos de las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicación (TIC) de Junaeb.

El trato contempla la reposición de 35 mil millones de pesos en la partida del Ministerio de Educación del Presupuesto 2027, con lo que se recupera el financiamiento que inicialmente se había considerado eliminar. Los recursos se distribuirán de la misma manera en que se venían haciendo.

¿Quiénes recibirán computadores en 2027?

De acuerdo con el protocolo suscrito durante la discusión presupuestaria, el próximo año las Becas TIC se entregarán a estudiantes de 7° básico de establecimientos públicos. La medida considera también capacitación digital para docentes de enseñanza básica.

De esta manera, la continuidad de las becas quedó incorporada entre los acuerdos alcanzados para destrabar la discusión de la partida de Educación, luego de que parlamentarios de distintos sectores solicitaran recuperar los recursos destinados a la entrega de computadores.

Asimismo, el documento establece que, antes de marzo de 2027, la Comisión de Educación del Senado deberá proponer alternativas para el programa "Yo elijo mi PC". A partir de ese trabajo, el Ejecutivo presentará una propuesta rediseñada para 2028, que combine el aprendizaje con los demás objetivos planteados durante la discusión en el Congreso.

Otros beneficios incluidos en el acuerdo

La restitución de los recursos para las Becas TIC no fue el único punto acordado en materia de educación. El protocolo también contempla $700 millones para el seguimiento y acompañamiento de la actual red de Liceos Bicentenario.

En educación superior, se incorporan aportes adicionales por $2.374 millones para universidades estatales y $1.626 millones para instituciones del G9. A esto se suman $900 millones para el aporte institucional de universidades estatales y otros $400 millones para el basal G9.

Además, se consideran $350 millones para recuperar parte de la disminución de las Becas Indígenas de Junaeb y $156 millones para que los Programas Alternativos de Junji vuelvan a su nivel de financiamiento de 2026.

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