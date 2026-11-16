16 nov. 2026 - 17:14 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputadas y Diputados definió a los cinco parlamentarios que integrarán la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La selección se realizó mediante un sorteo durante la sesión de este lunes, luego de que se diera cuenta del libelo en la Sala, mientras que el ministro definió que su defensa será comandada por el abogado Juan Ignacio Piña.

¿Quiénes integrarán la comisión?

Para este proceso se excluyó a los 12 diputados que firmaron la acusación, por lo que los integrantes de la instancia fueron elegidos entre los demás parlamentarios.

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

Carlos Chandía (RN).

Lorena Pizarro (PC).

Germán Verdugo (PNL).

Raúl Soto (PPD).

Lorena Fries (FA).

Los cinco parlamentarios deberán revisar los fundamentos de la acusación constitucional, que contempla tres ejes principales:

Las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes .

. Los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad .

. Una eventual infracción al principio de probidad.

¿Cuáles son los plazos de la acusación constitucional?

De acuerdo con la normativa, el ministro deberá ser notificado dentro de los tres días siguientes a que se dé cuenta de la acusación en la Sala.

Desde su notificación, tendrá diez días para comparecer ante la comisión y ejercer su defensa, ya sea personalmente o mediante una presentación escrita.

Posteriormente, la comisión dispondrá de seis días, contados desde la comparecencia del ministro o desde que se acuerde continuar sin su defensa, para estudiar la acusación y emitir un pronunciamiento.