Kast justifica homenaje a Ho Chi Minh tras antiguas críticas al líder vietnamita: "Quien habló en ese momento era el candidato":

16 nov. 2026 - 15:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se refirió a las críticas que realizó años atrás contra Ho Chi Minh, histórico líder vietnamita, luego de que este lunes le rindiera un homenaje durante su visita oficial a ese país, donde depositó una ofrenda floral en el mausoleo que alberga sus restos.

El gesto del mandatario recordó sus antiguas publicaciones en redes sociales, en las que cuestionó duramente a Ho Chi Minh e incluso lo calificó de "asesino en serie". Consultado por esta situación, Kast defendió su actuación y explicó que hay una diferencia entre sus declaraciones como candidato y sus actuales responsabilidades como jefe de Estado.

¿Qué dijo Kast sobre el homenaje a Ho Chi Minh?

Desde Vietnam, el Presidente fue consultado por las críticas que había realizado en el pasado contra el líder revolucionario y explicó que su participación en la ceremonia respondió a su actual rol como representante de Chile.

"Quien habló en ese momento era el candidato. Hoy día represento una nación y, como gobernante de una nación, me debo a las relaciones de Estado", señaló.

En la misma línea, Kast planteó que "esto fue algo que me comentó también en su momento el Presidente Lula, con el cual tuvimos diferencias desde el punto de vista político, pero tanto él como yo dijimos que las relaciones de Estado no se confunden con lo que uno puede haber dicho de candidato", comentó.

El Mandatario agregó que su objetivo durante la visita es fortalecer los vínculos entre ambos países y destacó la importancia de mantener una buena relación con las autoridades vietnamitas.

Las antiguas críticas de Kast a Ho Chi Minh

Las declaraciones del Presidente se producen luego de que resurgieran antiguas publicaciones que realizó en redes sociales sobre Ho Chi Minh, especialmente aquellas en las que cuestionó a la entonces mandataria Michelle Bachelet por haber realizado un homenaje similar durante una visita oficial a Vietnam.

En noviembre de 2017, Kast compartió una publicación en la que criticaba a Bachelet por destacar al líder vietnamita entre sus referentes. En ese contexto, cuestionó su figura y mencionó las muertes ocurridas durante el régimen que encabezó.

Posteriormente, en 2020, volvió a referirse a Ho Chi Minh a través de su cuenta de X, donde lo vinculó con la canción "El derecho de vivir en paz", de Víctor Jara, y lo calificó de genocida.

Ahora, como Presidente, Kast defendió que su participación en la ceremonia corresponde a una visita de Estado y no a una expresión de sus convicciones políticas personales. "Esta es una visita de Estado, no es la visita de un gobierno ni de un candidato", cerró.

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