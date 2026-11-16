Presidente José Antonio Kast rinde homenaje a Ho Chi Minh y destaca lazos comerciales en el inicio de su gira por Asia

16 nov. 2026 - 11:08 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast depositó este lunes una ofrenda floral en el Mausoleo de Ho Chi Minh, líder comunista y héroe nacional de la lucha de Vietnam contra Francia, Japón y Estados Unidos, en la plaza Ba Dình de la capital Hanói.

"Un océano nos separa, pero Chile y Vietnam compartimos una convicción. Los países progresan cuando se abren al mundo, respetan las reglas y potencian el crecimiento", señaló el Mandatario en su cuenta de X.

"En Hanói, junto al Secretario General y Presidente To Lam, elevamos nuestra relación bilateral a una asociación estratégica que permita mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos", añadió el jefe de Estado junto a unas imágenes.

Un océano nos separa, pero Chile y Vietnam compartimos una convicción. Los países progresan cuando se abren al mundo, respetan las reglas y potencian el crecimiento. En Hanói, junto al Secretario General y Presidente To Lam, elevamos nuestra relación bilateral a una asociación… pic.twitter.com/M3QfAWBKux — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) November 16, 2026

Foro Empresarial "Choose Chile"

Previamente, Kast participó en el Foro Empresarial "Choose Chile" en Hanói, capital de Vietnam, al inicio de su gira que también incluye a China y Japón.

En el foro, frente a autoridades y empresarios de ambos países, destacó que el intercambio comercial superó los US$2.100 millones en 2025, un 39% más que en 2024.

"Vinimos a Vietnam a buscar inversión y trabajo para los chilenos. Chile fue el primer país latinoamericano en firmar un tratado de libre comercio con Vietnam", resaltó Kast.

"Hoy, en el Foro Empresarial de Hanói, damos un nuevo paso, más mercados para nuestras carnes, frutas y alimentos, y más oportunidades para nuestros trabajadores y regiones", añadió.

También dijo que "los tratados abren las puertas, pero hay que cruzarlas. Y eso es lo que estamos impulsando en esta gira por Asia".

Luego, el Presidente y su comitiva viajarán a China para su participar en la cumbre APEC, donde espera reunirse con su similar Xi Jinping.