Poco más de $68 mil en promedio: Pensiones en Chile registran importante alza durante último año gracias a reforma previsional

16 nov. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

Las pensiones en Chile registraron un importante incremento durante el último año. Según un estudio, la jubilación promedio aumentó un 11,4% en términos reales, principalmente por los nuevos beneficios de la reforma previsional.

De acuerdo a la investigación de la economista Cecilia Cifuentes, citada por La Tercera, el monto promedio pasó de $428.577 a $496.998 ($68.421) entre agosto de 2025 y agosto de 2026. La cifra representa un alza del 16% sin descontar la inflación.

Seguro Social Previsional

La mayor parte de este crecimiento se relaciona con el Seguro Social Previsional, que comenzó a entregar dos beneficios en enero de 2026: el Bono por Años Cotizados (BAC) y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida (CEV), destinada a las mujeres.

Ambos aportes explican cerca del 78% del aumento real de las pensiones. De hecho, el estudio plantea que, sin estos beneficios, las jubilaciones habrían crecido apenas un 3,6% durante el mismo período.

El informe también destaca que el incremento favorece especialmente a quienes acumularon más años de cotizaciones. Esto se debe a que los nuevos aportes consideran el tiempo trabajado y los ahorros previsionales reunidos durante la vida laboral.

Otro dato relevante es la cantidad de personas beneficiadas. Entre enero y agosto de 2026, los pensionados que recibieron aportes del Seguro Social pasaron de 1.370.297 a 1.489.067. Es decir, aumentaron un 8,7%.

En cuanto al dinero destinado a estos pagos, el Bono por Años Cotizados concentra el 87% del gasto. Su aporte promedio alcanza aproximadamente los $84.800 por jubilado, mientras que la compensación para mujeres entrega cerca de $19.600 mensuales.

Desafíos para financiar estos beneficios

Sin embargo, el estudio también advierte sobre los desafíos para financiar estos beneficios. Durante el primer año, lo recaudado por las nuevas cotizaciones no alcanzó para cubrir los pagos, por lo que se recurrió a mecanismos de financiamiento establecidos en la reforma.

La situación comenzó a cambiar en agosto de 2026, cuando aumentó el porcentaje de cotización adicional que aportan los empleadores. No obstante, parte de esos recursos también se utiliza para financiar otros compromisos previsionales, como el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Finalmente, Cecilia Cifuentes advierte que una parte importante del financiamiento actual funciona como un préstamo que deberá devolverse en las próximas décadas. Por ello, el informe plantea que el costo de los beneficios para los pensionados de hoy también tendrá efectos sobre los trabajadores y las finanzas públicas del futuro.

Todo sobre Pensiones