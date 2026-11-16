A las patadas y combos: Video muestra batalla campal que se desató en el fútbol femenino de Brasil

16 nov. 2026 - 10:44 hrs.

¿Qué pasó?

Una verdadera batalla campal se vivió en la final del Campeonato Paulista Femenino Sub 20 de Brasil, donde Ferroviária se impuso por 2-0 a Corinthians y se quedó con el título. Sin embargo, la consagración quedó marcada por un violento enfrentamiento entre futbolistas que terminó con tres expulsiones.

El episodio ocurrió a los 76 minutos del compromiso disputado en Araraquara, cuando un cruce entre Ana Carla Miga, de Ferroviária, y Gabi Jordi, de Corinthians, desencadenó una pelea que rápidamente involucró a otras jugadoras de ambos equipos.

Todo comenzó cuando Gabi Jordi intervino en una jugada y pisó levemente el pie de Miga. La futbolista de Ferroviária reaccionó con una patada contra su rival, quien respondió empujándola. Sin embargo, el enfrentamiento escaló rápidamente, con nuevos empujones, golpes de puño dirigidos al rostro y patadas.

Intentos fallidos por controlar la situación

La árbitra Jessica Aparecida Milani intentó controlar la situación, pero la violencia continuó. Incluso Mel, jugadora de Corinthians que se acercó para intervenir, recibió un puñetazo de Miga que la dejó tendida en el césped y obligó a la asistencia del cuerpo médico.

En medio del tumulto, otras futbolistas también se involucraron. Algunas integrantes de Ferroviária sujetaron del cuello a Jordi, mientras jugadoras del 'Timao' se acercaron para recriminarle a Miga su comportamiento.

Finalmente, el cuerpo arbitral decidió expulsar a las dos principales involucradas en la pelea. A ellas se sumó Emy, delantera de Corinthians que se encontraba entre las suplentes y también recibió tarjeta roja.

Tras seis minutos de interrupción, el encuentro se reanudó y Ferroviária logró mantener la ventaja de 2-0 hasta el pitazo final, asegurando el campeonato.

Corinthians anunció medidas legales tras la batalla campal

La violenta escena también tuvo repercusiones fuera de la cancha. A través de un comunicado oficial, Corinthians condenó las agresiones atribuidas a Ana Carla Vitória Vianna Lima, futbolista de Ferroviária, y anunció que tomará medidas legales y deportivas.

"El Sport Club Corinthians Paulista manifiesta su repudio ante las agresiones cometidas por la atleta Ana Carla Vitória Vianna Lima, de la Associação Ferroviária de Esportes, durante la final del Campeonato Paulista Femenino Sub-20, disputada este domingo (15) en Araraquara", señaló la institución.

Además, el club informó que presentará una denuncia ante las autoridades y una protesta formal ante la Federación Paulista de Fútbol (FPF), solicitando que se investiguen los hechos y se apliquen las sanciones correspondientes.

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