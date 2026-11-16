Bono Combustible de $100.000: ¿Cuáles son los vehículos que están considerados?

16 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Un aporte mensual de $100.000 destinado a la compra de combustible pueden recibir los propietarios de determinados vehículos de transporte remunerado, gracias al Bono a Transportistas 2026, establecido por la Ley N.° 21.811.

El beneficio está dirigido a taxis, taxis colectivos, vehículos de transporte escolar y aquellos que realizan servicios de traslado de pasajeros entre Arica y Tacna, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Según la información publicada por ChileAtiende, las postulaciones estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que el dinero podrá utilizarse hasta el 31 de marzo de 2027.

¿Quiénes pueden recibir el bono de $100 mil para combustible?

Para acceder al beneficio, el vehículo debe haber estado vigente en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar (RNSTP) al 24 de marzo de 2026 y mantenerse activo al momento del pago.

En el caso de los propietarios, ellos pueden solicitar directamente el aporte. Sin embargo, si una persona tiene más de un vehículo, puede designar a un tercero como beneficiario para recibir el dinero correspondiente a uno de esos automóviles.

Esta persona debe contar con una licencia profesional vigente que la habilite para conducir el vehículo. Además, el Ministerio de Transportes verificará que cumpla con esta condición.

Cabe destacar que, si el propietario tiene varios vehículos, la persona designada solamente podrá recibir un bono mensual, aunque trabaje con más de uno.

¿Cómo postular al Bono a Transportistas 2026?

Quienes cumplan con las condiciones pueden solicitar el aporte a través del portal Cero Filas de la Subsecretaría de Transportes (pincha aquí).

Para realizar el trámite, deben ingresar con su ClaveÚnica y completar la solicitud correspondiente.

En caso de que el vehículo pertenezca a una persona jurídica, el trámite deberá ser realizado por su representante legal. Si tiene varios propietarios, solamente uno de ellos podrá solicitar el beneficio.

Por otra parte, cuando se designa a un tercero como beneficiario, este deberá completar un segundo trámite para recibir el dinero. La persona recibirá un enlace en su correo electrónico con las instrucciones o podrá ingresar directamente al portal Cero Filas utilizando su ClaveÚnica.

En este último caso, deberá adjuntar su licencia de conducir profesional vigente, digitalizada y por ambos lados, en formato PDF o JPG. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Cómo y dónde se paga el bono?

El aporte es pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS) mediante un bolsillo electrónico habilitado en la CuentaRUT de BancoEstado.

Sin embargo, hay una condición importante: los $100.000 no pueden retirarse en efectivo, transferirse a otras cuentas ni utilizarse para compras que no estén relacionadas con combustibles.

El dinero está destinado exclusivamente a la compra o carga de:

Gasolina automotriz.

Petróleo diésel.

Gas natural comprimido (GNC) de uso vehicular.

Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular.

Además, el beneficio no es imponible ni tributable y se entrega desde el mes en que se realiza la postulación, por lo que no contempla pagos retroactivos.

¿Hasta cuándo se puede utilizar el beneficio?

De acuerdo con la información oficial, el dinero del Bono a Transportistas 2026 podrá utilizarse hasta el 31 de marzo de 2027.

No obstante, existe una condición que podría suspender los pagos: el beneficio dejará de entregarse a partir del mes siguiente si el precio promedio mensual del petróleo Brent cae por debajo de los 80 dólares, según el informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), solicitado por el Ministerio de Hacienda.

Quienes ya realizaron su solicitud también pueden revisar el estado de su postulación y consultar si recibirán el aporte a través del sitio web del Bolsillo Electrónico de Combustibles, ingresando su RUN y fecha de nacimiento.

En caso de tener problemas con el pago, también podrán presentar un reclamo en esa misma plataforma.