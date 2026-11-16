Cuenta RUT: ¿Cuál es el monto máximo que puedes sacar del cajero?

16 nov. 2026 - 09:00 hrs.

La Cuenta RUT de BancoEstado es el instrumento financiero más ocupado del país y permite girar efectivo sin costo de mantención, aunque su operación está sujeta a topes diarios de retiro que varían según el método que utilice el cliente.

Según lo informado por el banco, el límite máximo para sacar dinero desde un cajero automático depende directamente de si el terminal pertenece a la red propia de la institución o a otra entidad financiera.

¿Cuánto dinero se puede sacar del cajero automático con Cuenta RUT?

Para los retiros de efectivo en cajeros automáticos y puntos de atención asociados, son los siguientes montos máximos por día:

Cajeros automáticos de BancoEstado: Hasta $400.000 diarios (sin cobro de comisión).

(sin cobro de comisión). Cajeros automáticos de otros bancos (Redbanc): Hasta $200.000 diarios.

CajaVecina: Hasta $200.000 diarios.

Según informó BancoEstado, los giros realizados en sus cajeros, dispositivos de otros bancos y CajaVecina se suman entre sí para calcular el tope diario acumulado, por lo que no es posible retirar el máximo por separado en cada uno de estos métodos durante el mismo día.

¿Qué pasa si necesito retirar una suma mayor de dinero?

En caso de necesitar una cifra superior al límite establecido para cajeros automáticos, los titulares de la Cuenta RUT pueden ir a las cajas habilitadas por el banco, donde los topes son mayores:

Cajas de BancoEstado Express: Permite girar hasta $5.000.000 diarios.

Cajas en sucursales de BancoEstado: Permite retirar hasta el total del saldo disponible en la cuenta.

De todas formas, es importante tener claro que este producto financiero mantiene un tope de saldo máximo de $5.000.000 y un límite mensual de abonos o depósitos de $4.000.000.