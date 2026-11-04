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Cuenta RUT de BancoEstado: ¿Cuál es el monto máximo que se puede mantener?

La Cuenta RUT de BancoEstado permite realizar distintas operaciones bancarias, pero tiene restricciones que conviene conocer para evitar que una transferencia sea rechazada o que no se pueda retirar dinero cuando se necesita.

Saldo máximo y límite de abonos

El saldo máximo que se puede mantener en la cuenta es de $5.000.000. Además, el límite mensual de abonos, que incluye depósitos y transferencias recibidas durante un mes calendario, es de $4.000.000.

El tope de saldo es permanente, mientras que el de abonos se reinicia el primer día de cada mes. Ambos deben cumplirse al mismo tiempo: aunque una persona no haya llegado al máximo mensual de ingresos, una transferencia puede ser rechazada si hace que el saldo supere los $5 millones.

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¿Cuánto se puede girar al día?

El monto máximo de retiro depende del lugar:

  • Cajeros de BancoEstado: $400.000 diarios.
  • Cajeros de otros bancos: $200.000 diarios.
  • CajaVecina: $200.000 diarios.
  • Cajas BancoEstado Express: hasta $5.000.000 diarios.
  • Cajas de sucursales: hasta el saldo disponible.

Los límites de cajeros de BancoEstado, de otros bancos y de CajaVecina se suman para validar el máximo diario.

Límites para transferir

Desde la aplicación o la Banca en Línea, el límite diario total para transferencias es de $2.000.000. Si se registra una cuenta de destino nueva, durante las primeras 24 horas se pueden enviar hasta $200.000 diarios a cada una, con un total de $600.000 diarios entre todas las cuentas nuevas.

En algunos casos, estas restricciones pueden extenderse hasta 72 horas.

Las transferencias por CajaVecina, entre cuentas propias de BancoEstado y hacia cuentas de terceros del mismo banco, tienen un límite diario de $200.000.

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Una Cuenta RUT puede permanecer hasta dos años sin saldo ni movimientos. Pasado ese plazo, BancoEstado evalúa el cierre del producto.

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