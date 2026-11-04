Cuenta RUT de BancoEstado: ¿Cuál es el monto máximo que se puede mantener?

04 nov. 2026 - 12:00 hrs.

La Cuenta RUT de BancoEstado permite realizar distintas operaciones bancarias, pero tiene restricciones que conviene conocer para evitar que una transferencia sea rechazada o que no se pueda retirar dinero cuando se necesita.

Saldo máximo y límite de abonos

El saldo máximo que se puede mantener en la cuenta es de $5.000.000. Además, el límite mensual de abonos, que incluye depósitos y transferencias recibidas durante un mes calendario, es de $4.000.000.

El tope de saldo es permanente, mientras que el de abonos se reinicia el primer día de cada mes. Ambos deben cumplirse al mismo tiempo: aunque una persona no haya llegado al máximo mensual de ingresos, una transferencia puede ser rechazada si hace que el saldo supere los $5 millones.

¿Cuánto se puede girar al día?

El monto máximo de retiro depende del lugar:

Cajeros de BancoEstado: $400.000 diarios.

Cajeros de otros bancos: $200.000 diarios.

CajaVecina: $200.000 diarios.

Cajas BancoEstado Express: hasta $5.000.000 diarios.

Cajas de sucursales: hasta el saldo disponible.

Los límites de cajeros de BancoEstado, de otros bancos y de CajaVecina se suman para validar el máximo diario.

Límites para transferir

Desde la aplicación o la Banca en Línea, el límite diario total para transferencias es de $2.000.000. Si se registra una cuenta de destino nueva, durante las primeras 24 horas se pueden enviar hasta $200.000 diarios a cada una, con un total de $600.000 diarios entre todas las cuentas nuevas.

En algunos casos, estas restricciones pueden extenderse hasta 72 horas.

Las transferencias por CajaVecina, entre cuentas propias de BancoEstado y hacia cuentas de terceros del mismo banco, tienen un límite diario de $200.000.

Una Cuenta RUT puede permanecer hasta dos años sin saldo ni movimientos. Pasado ese plazo, BancoEstado evalúa el cierre del producto.

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