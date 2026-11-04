Tras manifestaciones por demora: 148 vecinos de Puente Alto reciben finalmente sus nuevas viviendas

04 nov. 2026 - 11:56 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de las manifestaciones realizadas este lunes por vecinos de Puente Alto, quienes reclamaban por el retraso en la entrega de sus viviendas, este miércoles se concretó la recepción de 148 casas correspondientes a la primera etapa del proyecto La Platina, Lote 31.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quienes participaron en la entrega de las nuevas propiedades a las familias beneficiadas.

Cabe recordar que los vecinos habían expresado su preocupación por la demora en el proceso, que mantenía las viviendas sin ocupantes pese a estar destinadas a sus futuros propietarios.

La denuncia de las familias

Incluso, algunos residentes denunciaron que personas ajenas al proyecto habrían intentado tomarse algunas de las casas que permanecían deshabitadas.

Con la entrega concretada este miércoles, las 148 familias de esta primera etapa podrán finalmente acceder a sus nuevas viviendas.