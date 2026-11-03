¿Buscas trabajo? Casaideas tiene más de 100 vacantes disponibles: Revisa las ofertas laborales y cómo postular
- Por Paz Morales
Casaideas, la icónica cadena chilena de diseño y decoración, mantiene abiertas más de 100 postulaciones laborales en su plataforma de reclutamiento para incorporar nuevos talentos a sus locales a lo largo de Chile.
Las oportunidades laborales abarcan desde cargos de asistencia al cliente, diseño de productos y subjefe de tienda, hasta una práctica de Ingeniería Comercial, jefaturas y reemplazos.
Los puestos están distribuidos en varias regiones del país, incluyendo Tarapacá, Valparaíso, El Maule, La Araucanía y la Región Metropolitana.Ir a la siguiente nota
Vacantes para trabajar en Casaideas
A continuación, te mostramos algunas de las ofertas laborales que se encuentran vigentes en su portal:
- SEO & GEO Manager – Función principal: Liderar nuestra estrategia de posicionamiento orgánico en los distintos países donde operamos – Región Metropolitana.
- Jefe/a Visual Merchandising Iquique – Función principal: Cumplimiento de los estándares corporativos de visual merchandising para la exhibición de los productos y la imagen global de la tienda – Región de Tarapacá.
- Subjefe de Tienda Iquique – Función principal: Supervisar la operación diaria de la tienda – Región de Tarapacá.
- Subjefe de Tienda Parque Arauco – Función principal: Supervisar la operación diaria de la tienda – Región Metropolitana.
- Jefe de Tienda Iquique – Función principal: Liderar la gestión integral de la tienda – Región de Tarapacá.
- Agente de Venta a Empresas – Función principal: Impulsar el crecimiento de nuestro canal Venta a Empresas (B2B), buscando activamente nuevos clientes y desarrollando relaciones comerciales – Región Metropolitana.
- Planner – Función principal: Gestionar el proceso de planificación comercial de las categorías asignadas – Región Metropolitana.
- Reemplazo de Pre y Post Natal Planner – Región Metropolitana.
- Práctica Ingeniería Comercial Control de Gestión y Proyectos Corporativos – Función principal: Implementación de un nuevo modelo corporativo de Precios de Transferencia, con alcance en distintos países de la región – Región Metropolitana.
- Asistente a Clientes Apoyo Navideño San Bernardo – Región Metropolitana.
- Asistente a Clientes Apoyo Navideño Irarrázabal – Región Metropolitana.
- Asistente a Clientes Apoyo Navideño Temuco – Región de La Araucanía.
- Asistente a Clientes Apoyo Navideño Talca – Región del Maule.
- Asistente a Clientes Apoyo Navideño Viña del Mar – Región de Valparaíso.
¿Cómo postular a las ofertas laborales de Casaideas?
Para postular a la vacante que más te interese de la lista o explorar otras posiciones disponibles, debes ingresar al sitio de Casaideas en el portal Trabajando.com (https://www.trabajando.cl/trabajos-casaideas-1453/).
Una vez dentro del portal, podrás seleccionar la oferta laboral que mejor se adecúe a tu perfil y revisar en detalle el cargo, la modalidad de trabajo, los requisitos específicos y la ubicación.
Para iniciar la postulación, solo debes hacer clic en el botón "Postula aquí" e iniciar sesión con tu cuenta del portal Trabajando.com o a través de tu perfil de LinkedIn.
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