¿Buscas trabajo? Casaideas tiene más de 100 vacantes disponibles: Revisa las ofertas laborales y cómo postular

03 nov. 2026 - 18:35 hrs.

Casaideas, la icónica cadena chilena de diseño y decoración, mantiene abiertas más de 100 postulaciones laborales en su plataforma de reclutamiento para incorporar nuevos talentos a sus locales a lo largo de Chile.

Las oportunidades laborales abarcan desde cargos de asistencia al cliente, diseño de productos y subjefe de tienda, hasta una práctica de Ingeniería Comercial, jefaturas y reemplazos.

Los puestos están distribuidos en varias regiones del país, incluyendo Tarapacá, Valparaíso, El Maule, La Araucanía y la Región Metropolitana.

Vacantes para trabajar en Casaideas

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas laborales que se encuentran vigentes en su portal:

¿Cómo postular a las ofertas laborales de Casaideas?

Para postular a la vacante que más te interese de la lista o explorar otras posiciones disponibles, debes ingresar al sitio de Casaideas en el portal Trabajando.com (https://www.trabajando.cl/trabajos-casaideas-1453/).

Una vez dentro del portal, podrás seleccionar la oferta laboral que mejor se adecúe a tu perfil y revisar en detalle el cargo, la modalidad de trabajo, los requisitos específicos y la ubicación.

Para iniciar la postulación, solo debes hacer clic en el botón "Postula aquí" e iniciar sesión con tu cuenta del portal Trabajando.com o a través de tu perfil de LinkedIn.

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