Carabineros detiene en Cartagena a sujeto acusado de secuestrar y agredir a su expareja: Hija de la víctima la rastreó por celular

03 nov. 2026 - 18:58 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros rescató a una mujer de 34 años que se encontraba retenida por su expareja al interior de un inmueble en la comuna de Cartagena, región de Valparaíso. El procedimiento terminó con la detención de un hombre de 45 años imputado por el delito de secuestro.

La alerta inicial se activó luego de una denuncia presentada en la 52ª Comisaría de Rinconada de Maipú, luego de que la hija de 17 años de la víctima recibiera un llamado telefónico de su madre pidiendo ayuda. La menor logró rastrear la ubicación del celular de la mujer, encontrándola en la comuna del litoral central y entregando el dato clave a las autoridades.

Coordinación policial y rescate de la víctima

Con la información del GPS y bajo las instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, efectivos del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) coordinaron acciones junto a la Sección Regional de Valparaíso y la 2ª Comisaría de Cartagena para dar con la ubicación exacta de la afectada.

Al ingresar al domicilio, los policías comprobaron que la víctima se mantenía encerrada bajo amenazas y con lesiones de carácter menos grave, según indicó Carabineros, provocadas por los golpes de su agresor.

La teniente Savka Herrera, del Departamento SEBV de Carabineros, detalló la importancia de la pista entregada por la familia para concretar el rescate y detener al imputado:

"Un antecedente relevante para su búsqueda fue aportado por su hija de 17 años, quien, tras recibir una llamada de su madre pidiendo auxilio, logra acceder a la ubicación de su teléfono celular, situándola en la comuna de Cartagena. Con estos antecedentes se logra una coordinación (...) logrando establecer la ubicación de la víctima, quien se encontraba retenida en contra de su voluntad", explicó la oficial.

Antecedentes y control de detención

El imputado, que según antecedentes policiales registra un prontuario policial que incluye detenciones previas por violencia intrafamiliar, amenazas simples y tráfico de drogas, fue trasladado a la unidad policial tras el operativo.

Por orden de la Fiscalía de San Antonio, el hombre de 45 años quedará a disposición de la justicia para ser presentado este miércoles 4 de noviembre a su correspondiente audiencia de control de detención por el delito de secuestro con resultado de lesiones.