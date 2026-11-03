EXCLUSIVO | Fiscalía pide 22 años de cárcel para Jorge Valdivia por delitos sexuales: exdiputada Orsini figura entre los testigos

03 nov. 2026 - 18:04 hrs.

La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó penas que suman en total 22 años de cárcel para el exfutbolista Jorge Valdivia, en la acusación presentada por el fiscal Rodrigo Célis, de la Unidad de Género. El documento, al que tuvo acceso exclusivo Meganoticias, pide 12 años por uno de los delitos sexuales imputados y 10 por el otro: uno de violación y otro de abuso sexual.

Entre las personas que el Ministerio Público pretende llevar como testigos a un eventual juicio oral está la exdiputada Maite Orsini, del Frente Amplio, quien mantenía una relación con Valdivia al momento de los hechos investigados. Su declaración aparece vinculada a la reconstrucción de una de las jornadas: según había explicado la Fiscalía Oriente durante la investigación, ambos intercambiaron mensajes mientras el exfutbolista estaba con una de las denunciantes.

La acusación cierra una investigación que se extendió por cerca de dos años y que tuvo como origen dos denuncias por hechos ocurridos en octubre de 2024. La primera se conoció por un episodio del día 20, luego de que una mujer —tatuadora— denunciara a Valdivia tras reunirse con él en un restaurante peruano de Providencia. Según su relato, después de compartir comida y alcohol perdió recuerdos de lo ocurrido y más tarde supo que había mantenido relaciones sexuales con el exfutbolista. La defensa ha sostenido que el encuentro fue consentido.

La segunda denuncia se relacionó con un hecho ocurrido el 18 de octubre, dos días antes del primero que se hizo público. La mujer señaló que se había reunido con Valdivia en el restaurante El Toro, en Vitacura, y que después fueron al departamento del exseleccionado. La denuncia fue presentada el 22 de octubre, cuando él ya había sido formalizado por el primer caso.

En un comienzo, la causa se hizo pública como dos denuncias por violación. La acusación ahora presentada por la Fiscalía plantea dos delitos —uno de violación y uno de abuso sexual— y solicita una pena por cada uno. La presentación de cargos abre la etapa que prepara un eventual juicio oral; no constituye una condena. Valdivia ha negado haber agredido sexualmente a las denunciantes y su defensa ha afirmado que los encuentros fueron consentidos.

Los días en prisión preventiva

Valdivia estuvo en prisión preventiva en dos periodos. El primero comenzó tras su formalización, el 22 de octubre de 2024, y terminó el 4 de noviembre, cuando la Corte de Apelaciones sustituyó la medida por arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la denunciante. Fueron cerca de 13 días privado de libertad.

El 28 de noviembre volvió a ingresar a la cárcel de Rancagua, después de que la Corte revocara las medidas que cumplía. Permaneció allí hasta el 6 de enero de 2025, cuando la Corte Suprema acogió un recurso de amparo de su defensa y ordenó reemplazar nuevamente la prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno. Ese segundo periodo duró 39 días. En total, estuvo alrededor de 52 días en prisión preventiva: poco menos de dos meses, distribuidos en dos periodos.

Por qué Orsini aparece en la acusación

La inclusión de Orsini entre los testigos se relaciona con la comunicación que mantuvo con Valdivia durante una de las noches investigadas. En noviembre de 2024, la Fiscalía Oriente dijo que esos mensajes servían para establecer una cronología. La exdiputada declaró en calidad de testigo y, según la Fiscalía, su testimonio ayudó a situar temporalmente parte de lo ocurrido.

Orsini ya había tenido un rol público en otra controversia vinculada a Valdivia. En 2023, tras un control policial al exfutbolista en Vitacura, llamó a la general Karina Soza, entonces jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, para plantearle antecedentes sobre el procedimiento. La Fiscalía Centro Norte investigó posibles delitos, entre ellos tráfico de influencias, pero concluyó que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito y decidió no continuar con esa investigación. El fiscal Patricio Cooper sí formuló un reproche ético: sostuvo que Orsini utilizó su cargo para intervenir en un procedimiento policial que afectaba a un tercero.

De figura de La Roja a acusado en una causa penal

Valdivia fue uno de los mediocampistas más reconocidos de la generación que ganó la Copa América de 2015. Con la selección chilena disputó 79 partidos, participó en tres Copas América y jugó los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. También tuvo pasos destacados por Colo Colo, club en el que fue campeón en dos etapas.

Ese recorrido deportivo contrasta ahora con el proceso penal que enfrenta. La Fiscalía buscará que un tribunal establezca su responsabilidad por los hechos descritos en la acusación. Hasta que exista una sentencia, Valdivia mantiene su presunción de inocencia.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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