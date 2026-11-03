Emiten aviso de marejadas para zonas costeras de gran parte del país: ¿Cuándo y dónde se sentirá más fuerte el oleaje?

03 nov. 2026 - 17:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso emitió un aviso de marejadas para la costa que va desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, y que comenzará a sentirse desde este jueves 5 de noviembre.

El oleaje llegará desde el suroeste. El organismo usa un semáforo con tres categorías: condición normal, marejadas y marejadas anormales.

¿Cuándo comienzan las marejadas en cada zona?

El oleaje no llegará a todos los sectores al mismo tiempo. Partirá por el sur y se irá desplazando hacia el norte:

Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: jueves 5 de noviembre, en la mañana.

Archipiélago Juan Fernández: jueves 5 de noviembre, en la tarde.

Golfo de Arauco hasta Coquimbo: jueves 5 de noviembre, en la tarde.

Coquimbo hasta Arica: viernes 6 de noviembre, en la mañana.

¿Hasta cuándo se mantendrá el aviso?

El extremo sur será el primero en volver a la calma. Entre el Golfo de Penas y el Golfo de Arauco, la condición terminaría el viernes 6 de noviembre.

En el resto del territorio, es decir, desde el Golfo de Arauco hasta Arica y en el Archipiélago Juan Fernández, el término está previsto para el sábado 7 de noviembre.

¿A qué hora será más intenso el oleaje?

Lo más fuerte se concentrará en las horas de pleamar, cuando la marea está alta. Los tramos de mayor intensidad son estos:

Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: entre las 22:00 y las 00:00 horas, y entre las 10:00 y las 12:00 horas.

Golfo de Arauco hasta Arica: entre las 21:00 y las 23:00 horas, y entre las 09:00 y las 11:00 horas.

Archipiélago Juan Fernández: entre las 21:00 y las 23:00 horas, y entre las 09:00 y las 11:00 horas.

¿Qué recomienda la Autoridad Marítima?

La Autoridad Marítima pidió a la comunidad actuar con prudencia y cautela, y respetar las normas de seguridad establecidas. Sus recomendaciones son:

Evitar el tránsito por sectores rocosos.

No ingresar al mar mientras dure el evento de marejadas.

No realizar actividades náuticas ni deportivas sin la debida autorización.

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