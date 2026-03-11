GTA VI: Esta es la fecha en que puedes descargar el icónico juego

03 nov. 2026 - 18:20 hrs.

Rockstar Games está cada vez más cerca del lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años: Grand Theft Auto VI (GTA 6).

La compañía ya cuenta con una fecha para el lanzamiento oficial del videojuego. Además, ha anunciado las fechas para la precarga digital en PlayStation y en Xbox.

La sexta entrega de esta saga está protagonizada por un dúo del estilo de "Bonnie and Clyde" en un universo inspirado en Florida. Los jugadores de todo el mundo llevan más de trece años esperando este episodio, que sigue al "GTA V", el segundo videojuego más vendido de la historia.

¿Desde cuándo puedes descargar el GTA VI?

La desarrolladora a cargo del juego informó que el lanzamiento está programado para el 19 de noviembre. Además, los jugadores podrán reservar el GTA VI antes de su lanzamiento oficial.

El esperado título podrá adquirirse a través de las tiendas digitales de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, completando así la fase comercial previa al lanzamiento.

La precarga para PlayStation está prevista para el 10 de noviembre a medianoche, hora local según tu zona horaria, mientras que para Xbox será el mismo día, pero a la medianoche según el horario GMT.

Rockstar Games ya reveló la portada oficial

Además de la confirmación de las fechas de lanzamiento y reserva, la compañía ya presentó la carátula oficial del juego, manteniendo el tradicional estilo de collage característico de la saga.

En la imagen destacan los protagonistas Jason Duval y Lucía Caminos, acompañados de diversos personajes secundarios, vehículos y elementos ambientados en Vice City.

La portada oficial del GTA VI

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