Gepe, Glup!, Tronic y Gufi encabezan el Bierfest Oktober 2026: Revisa cómo comprar entradas

03 nov. 2026 - 17:48 hrs.

Los festivales al aire libre se han convertido en una alternativa para quienes buscan combinar música en vivo, gastronomía y actividades recreativas en un mismo lugar. Estas instancias también permiten descubrir propuestas locales y compartir con personas de distintas generaciones.

En esa línea, los encuentros dedicados a la cerveza artesanal suman cada vez más espacios para productores independientes, junto con escenarios que dan cabida a diferentes estilos musicales y artistas de la escena nacional.

Con más de 15 años de trayectoria, Bierfest Oktober prepara una nueva edición en Santiago. El evento se realizará este sábado 7 de noviembre en el Parque Padre Hurtado, en la comuna de La Reina, con una programación que tendrá a la música chilena como uno de sus principales atractivos.

Artistas

La cartelera estará encabezada por Gepe, Glup!, Tronic y Gufi, nombres que representan distintas etapas y estilos de la música nacional. A ellos se sumarán Los Mox, Fother Muckers y Déjenme Dormir, completando siete presentaciones.

La oferta cervecera será otro de los ejes de la jornada. En total, participarán 28 cervecerías independientes, entre ellas Cuello Negro, Altamar, Cerros de Chena, Maihue, Calavera, Ayewun, Bifrozt y Aconcagua.

Los asistentes también encontrarán un circuito de foodtrucks y espacios de descanso al aire libre, para complementar la experiencia durante el festival. La propuesta busca reunir música, gastronomía y cultura cervecera en un solo recinto.

El encuentro funcionará entre las 12:00 y las 20:00 horas, en avenida Francisco Bilbao 8651, La Reina. Además, tendrá carácter pet friendly, por lo que se permitirá el ingreso de mascotas.

Entradas

Las entradas están disponibles en Ticketplus.cl. La Preventa 4 cuesta $20.000, más $3.000 por cargo de servicio, mientras que el valor general es de $25.000, más $3.750 de recargo. Los niños de hasta 10 años podrán ingresar gratis, presentando su cédula de identidad y acompañados por un adulto responsable.

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