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Festival Ladera Sur cumple cinco años: Estos son los imperdibles de la fiesta de la naturaleza

La naturaleza volverá a tomarse Santiago con una nueva edición del Festival Ladera Sur, que este 2026 celebrará cinco años reuniendo a científicos, exploradores, artistas, emprendedores y organizaciones dedicadas a la conservación del medioambiente.

Desde conversaciones sobre océanos y biodiversidad hasta historias de exploración, vida silvestre y aventura, el festival busca acercar a las personas a la naturaleza a través de experiencias que combinan conocimiento, cultura y entretención.

Las grandes voces de la naturaleza que marcarán el festival

Uno de los principales atractivos de esta quinta edición será la participación de Alexandra Cousteau, exploradora y defensora de los océanos, además de nieta del reconocido explorador Jacques-Yves Cousteau, quien revolucionó la manera de conocer y comprender el mundo submarino.

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A ella se sumarán destacadas figuras del ámbito científico y de la divulgación, como el paleontólogo argentino Diego Pol, el divulgador científico Cristóbal Sprätz, la científica Paola Nogales, codescubridora del tilcayo, y Diego Vásquez, creador de la cuenta de divulgación Las Nubes de Diego.

También estará presente Giuliana Furci, experta en hongos y fundadora de la Fundación Fungi, quien ha impulsado el conocimiento y la valoración de estos organismos y su importancia para los ecosistemas.

Durante las tres jornadas, las conversaciones abordarán temáticas como biodiversidad, conservación, océanos, vida silvestre, viajes y aventura, con historias y descubrimientos que invitan a observar el entorno natural desde nuevas perspectivas.

Música, talleres y actividades para todas las edades

Más allá de las conversaciones y charlas, el Festival Ladera Sur ofrecerá una programación que combina distintas expresiones culturales con experiencias vinculadas al medioambiente.

La música en vivo, los talleres y las actividades al aire libre formarán parte de la propuesta, junto con espacios dedicados a emprendimientos y organizaciones que trabajan en torno a la naturaleza y la sustentabilidad.

De esta manera, el encuentro busca convocar tanto a quienes siguen de cerca los temas ambientales como a familias y personas interesadas en descubrir nuevas experiencias relacionadas con el mundo natural.

¿Cuándo y dónde será el Festival Ladera Sur 2026?

La quinta edición del Festival Ladera Sur se realizará entre el 13 y el 15 de noviembre en el Parque Santa Rosa de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

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Durante tres días, el recinto será escenario de encuentros con especialistas, actividades educativas, música y propuestas para acercar la naturaleza a la vida cotidiana.

Con esta nueva edición, el festival celebrará cinco años promoviendo el conocimiento, la divulgación y la conservación del patrimonio natural, reuniendo a distintas comunidades en torno a una misma pregunta: cómo comprender, valorar y proteger mejor el entorno que habitamos.

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