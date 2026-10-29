PDI abre admisión para agentes policiales: Estos son los requisitos para postular a la formación gratuita

29 oct. 2026 - 17:00 hrs.

La Policía de Investigaciones (PDI) abrió un proceso de admisión extraordinario para quienes quieran convertirse en agentes policiales. La formación dura dos años, no tiene costo y contempla una remuneración durante el período de estudios, además de la posibilidad de desarrollar una carrera funcionaria dentro de la institución.

Las postulaciones para el período 2027-2028 estarán abiertas hasta el 6 de noviembre de 2026. El ingreso está previsto para febrero de 2027 y las etapas presenciales del proceso de selección se realizarán exclusivamente en Santiago.

¿Cuáles son los requisitos para postular a la PDI?

Según la información de la institución, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser chileno o chilena.

Tener entre 18 y 30 años al inicio de la formación.

Contar con licencia de enseñanza media al comenzar el curso.

Tener la situación militar al día, sin que sea obligatorio haber realizado el Servicio Militar.

Poseer licencia de conducir clase B o profesional al ingresar al curso.

Presentar un certificado de antecedentes para fines especiales.

Acreditar salud compatible con la función policial.

Contar con antecedentes personales y familiares intachables.

¿Cuánto dura la formación y cuánto ganan los estudiantes?

El curso se imparte en el Centro de Capacitación Profesional (CECAPRO) de la PDI y tiene una duración de dos años. El primero se desarrolla de forma presencial y bajo régimen de internado. Durante el segundo, los estudiantes realizan clases en modalidad b-learning y su práctica profesional.

La formación no tiene costo. Además, los alumnos cuentan con acceso a previsión y salud durante el período de estudios, según los antecedentes entregados para la convocatoria.

En cuanto a la remuneración, el ingreso a la planta de Agentes Policiales Estudiantes corresponde al grado 20. Al finalizar el primer año, los estudiantes ascienden al grado 17, con una remuneración bruta aproximada de $862.641.

Al completar el proceso formativo, obtienen el título de Técnico de Nivel Superior en Labores Investigativas y Control Migratorio, que les permite desempeñarse en distintas áreas de la institución.

¿En qué áreas pueden trabajar los agentes policiales?

La formación contempla competencias en operaciones policiales, atención de personas, tratamiento de evidencias y control migratorio. Entre las áreas de especialización se encuentran:

Guía canino: apoyo en la detección de drogas, armamento, municiones y explosivos, además de la búsqueda de personas desaparecidas.

Control migratorio y fiscalización: revisión de la situación migratoria de extranjeros en el país.

Operador táctico: colaboración en operaciones de entrada y registro de inmuebles y control de personas.

Atención de usuarios, denuncias y seguridad de cuarteles: recepción de denuncias y respuesta a requerimientos de la ciudadanía.

Protección de Personas Importantes (PPI): protección y custodia de autoridades y altos cargos públicos.

Modelo Territorial Cero (MT-0): participación en equipos que investigan fenómenos criminales a nivel barrial.

Recuperación y manejo de evidencias: apoyo a la investigación policial mediante el tratamiento y la preservación de evidencias.

¿Cómo postular y cuáles son las etapas de selección?

La inscripción se realiza en línea y requiere contar con Clave Única. Aunque la formación no tiene costo, los postulantes deben pagar los exámenes médicos y los gastos asociados a su asistencia a las evaluaciones presenciales.

El proceso contempla las siguientes etapas:

Prueba psicotécnica: ponderación del 10%, de carácter excluyente.

Prueba física: 25%, no excluyente.

Evaluación psicolaboral: excluyente.

Evaluación médica y dental: excluyente.

Entrevista policial: 25%, no excluyente.

Prueba de conducción: 20%, no excluyente.

Declaración del Historial Personal (DHP): excluyente.

Notas de Enseñanza Media (NEM): 20%, no excluyente.

La selección final depende de la aprobación de todas las etapas excluyentes y del cumplimiento de las condiciones establecidas para el proceso.