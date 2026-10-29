Tarjeta de materiales 2.0: ¿Cuándo comienza la postulación a la Gift Card de hasta $1,6 millones?

29 oct. 2026 - 09:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrirá un nuevo llamado a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, un beneficio que permite financiar la compra de materiales de construcción para realizar mejoras de baja complejidad técnica en casas y departamentos.

¿Qué reparaciones se pueden realizar?

El beneficio está destinado a financiar cuatro tipos de mejoras en las viviendas, con montos que varían según el trabajo que se necesite realizar.

Reparación de techumbres: dirigida exclusivamente a casas, permite realizar intervenciones para mejorar el estado del techo. El monto del subsidio es de 25 UF, equivalentes a cerca de $1.022.000.

Reparación de baños: disponible para casas y departamentos, considera mejoras en instalaciones y elementos sanitarios para recuperar condiciones adecuadas de uso y habitabilidad. El aporte es de 15 UF, aproximadamente $613.000.

Cercos y rejas: destinado exclusivamente a casas, permite construir o reemplazar cierres para contribuir a la seguridad y delimitación de la propiedad familiar. El subsidio alcanza hasta 40 UF, equivalentes a cerca de $1.635.000.

Mejoramiento de pisos: disponible para casas y departamentos, permite reemplazar o instalar revestimientos como cerámica, azulejos, porcelanato y piso flotante, entre otros. El monto es de 15 UF, aproximadamente $613.000.

¿Cuándo comienzan las postulaciones?

Las postulaciones estarán abiertas entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026. El programa contempla recursos para beneficiar a 20.000 jefes y jefas de hogar y sus familias en todo el país.

El aporte se entrega mediante una tarjeta digital, similar a una Gift Card, que permite comprar los materiales necesarios para realizar las mejoras en ferreterías en convenio con el Serviu de la región correspondiente.

Todo sobre Beneficios