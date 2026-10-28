Corte Suprema remueve a juez Daniel Urrutia y otros dos magistrados por mal uso de licencias médicas

28 oct. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

Tal como lo adelantó la semana pasada Mega Investiga, la Corte Suprema resolvió remover al juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en una decisión adoptada por mayoría en el marco de los procesos disciplinarios por el uso de licencias médicas.

La determinación se conoció este miércoles, luego de que el pleno del máximo tribunal retomara cinco expedientes que permanecían pendientes por requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional.

El caso de Urrutia era uno de los que generaba mayor expectación. El magistrado quedó bajo revisión por dos viajes al extranjero realizados mientras tenía licencia médica: a Costa Rica, en 2020, y a Ecuador, en 2022.

Según antecedentes del proceso, el pleno consideró que esos viajes constituían una falta a la probidad y que configuraban mala conducta incompatible con su permanencia en el Poder Judicial.

La resolución se enmarca en una decisión más amplia: la Corte Suprema removió a tres jueces en total, mientras que rechazó la salida de otros dos. La votación individual se mantendrá en reserva hasta que se despache la sentencia.

Decisión de la Corte Suprema

"La Corte Suprema tomó hoy día resolución respecto de los cinco cuadernos de remoción abiertos respecto de miembros de la judicatura, haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 80 de la Carta Fundamental", comenzó señalando la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich.

"El acuerdo fue el siguiente: remover en votación unánime a un integrante de la Judicatura, considerando que no mantuvo el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la Carta Fundamental", explicó la autoridad.

Chevesich agregó que, en la instancia, se decidió remover en votación dividida a dos integrantes de la Judicatura, considerando el mismo motivo que Urrutia.

Asimismo, se rechazó la remoción de dos miembros de la Judicatura: Uno, porque no lo decidió la mayoría de los integrantes del pleno. "Y respecto del otro, porque no ejercía el cargo de juez al momento de hacer uso de licencia médica, con la cual salió al extranjero", aclaró.

Los viajes de Urrutia

El primero de los viajes de Urrutia, a Costa Rica en 2020, se vinculó a una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la demanda de Urrutia contra el Estado de Chile.

El segundo fue a Tena, en 2022, donde el juez dijo que acudiría a una comunidad terapéutica para recibir tratamiento.

En mayo, la Corte de Apelaciones de Santiago lo sobreseyó y absolvió por ambos episodios, al considerar que las acciones disciplinarias estaban prescritas.

En el caso del viaje a Ecuador, la fiscal judicial había propuesto una suspensión de dos meses sin goce de sueldo. La defensa, por su parte, sostuvo que los desplazamientos estaban vinculados a tratamientos médicos.

Pese a ese resultado, la Corte Suprema abrió en julio un cuaderno para analizar si los hechos acreditados comprometían la permanencia del magistrado en el Poder Judicial, conforme a la facultad contemplada en el artículo 80 de la Constitución. Ese artículo establece que los jueces deben mantener buen comportamiento para permanecer en sus cargos.

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