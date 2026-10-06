Corte Suprema remueve a otros cuatro jueces por viajar al extranjero con licencia médica: Ya son 15 los expulsados

06 oct. 2026 - 13:49 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema resolvió este martes la remoción de otros cuatro jueces que viajaron al extranjero mientras se encontraban haciendo uso de una licencia médica, elevando a 15 el número de magistrados expulsados en el marco de este proceso.

La decisión fue adoptada por el pleno del máximo tribunal, que revisó ocho casos relacionados con jueces que salieron del país durante sus periodos de licencia médica.

Cuatro nuevas remociones

De los ocho casos analizados durante este martes, la Corte Suprema resolvió la remoción de cuatro magistrados. Una de las expulsiones fue aprobada por unanimidad, mientras que las otras tres se adoptaron mediante votación dividida.

En los cuatro casos restantes, el pleno rechazó la remoción de los jueces involucrados.

Los antecedentes corresponden a cinco casos que permanecían suspendidos por decisiones del Tribunal Constitucional y otros tres que se encontraban pendientes de resolución.

Con esta nueva determinación, ya son 15 los jueces que han sido removidos por la Corte Suprema en el marco del proceso iniciado a raíz de los viajes al extranjero realizados mientras se encontraban con licencia médica.

Un proceso que comenzó en septiembre

El pasado 11 de septiembre, el máximo tribunal había informado la remoción de 11 magistrados, luego de analizar los primeros cuadernos de remoción relacionados con esta situación.

En aquella oportunidad, la Corte Suprema también rechazó la remoción de otros 26 jueces.

El proceso comenzó formalmente el 2 de septiembre, cuando el pleno inició el análisis de los cuadernos de remoción abiertos contra integrantes del escalafón primario del Poder Judicial, entre ellos ministros de cortes de apelaciones, relatores y jueces que habían viajado fuera del país mientras estaban con licencia médica.

La decisión de remover a los magistrados se sustenta en el artículo 80 de la Constitución, norma que faculta a la Corte Suprema para remover, por requerimiento del Presidente de la República, a petición de parte interesada o de oficio, a jueces que no hayan tenido un buen comportamiento.

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