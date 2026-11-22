22 nov. 2026 - 08:33 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "altas temperaturas" de hasta 34°. El fenómeno se registrará por hasta tres días de la próxima semana en sectores de siete regiones, incluida la Región Metropolitana.

Aviso de "altas temperaturas" en siete regiones

El organismo informó que el aviso se origina en la condición sinóptica "dorsal en altura" y estará vigente entre la tarde del martes 24 y la tarde del jueves 26 de noviembre.

En concreto, las "altas temperaturas" se registrarían en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Región de Coquimbo

Litoral: 21-23° (martes 24).

Región de Valparaíso

Litoral: 22-24° (martes 24) y 22-24° (miércoles 25).

(martes 24) y (miércoles 25). Cordillera Costa: 29-31° (martes 24) y 31-33° (miércoles 25).

Precordillera y valles precordilleranos: 32-34° (miércoles 25) y 32-34° (jueves 26).

Región Metropolitana

Cordillera Costa: 28-30° (martes 24), 32-34° (miércoles 25) y 32-34° (jueves 26).

(martes 24), Valle: 31-33° (miércoles 25) y 31-33° (jueves 26).

Precordillera: 31-33° (miércoles 25) y 30-32° (jueves 26).

Región de O'Higgins

Cordillera Costa: 29-31° (miércoles 25) y 29-31° (jueves 26).

(miércoles 25) y (jueves 26). Valle: 30-32° (miércoles 25) y 30-32° (jueves 26).

(miércoles 25) y (jueves 26). Precordillera: 30-32° (miércoles 25) y 30-32° (jueves 26).

Región del Maule

Litoral: 22-24° (miércoles 25) y 22-24° (jueves 26).

(miércoles 25) y (jueves 26). Cordillera Costa: 29-31° (miércoles 25) y 29-31° (jueves 26).

(miércoles 25) y (jueves 26). Valle: 30-32° (miércoles 25) y 30-32° (jueves 26).

(miércoles 25) y (jueves 26). Precordillera: 30-32° (miércoles 25) y 30-32° (jueves 26).

Región de Ñuble

Litoral: 22-24° (miércoles 25) y 23-25° (jueves 26).

(miércoles 25) y (jueves 26). Cordillera Costa: 28-30° (jueves 26).

(jueves 26). Valle: 30-32° (jueves 26).

(jueves 26). Precordillera: 30-32° (jueves 26).

Región del Biobío

Litoral: 23-25° (jueves 26).

(jueves 26). Cordillera Costa: 28-30° (jueves 26).

(jueves 26). Valle: 30-32° (jueves 26).

(jueves 26). Precordillera: 30-32° (jueves 26).

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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