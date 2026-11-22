Incluye la RM: Meteorología emite aviso por tres días con "altas temperaturas" de hasta 34° en sectores de siete regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "altas temperaturas" de hasta 34°. El fenómeno se registrará por hasta tres días de la próxima semana en sectores de siete regiones, incluida la Región Metropolitana.
Aviso de "altas temperaturas" en siete regiones
El organismo informó que el aviso se origina en la condición sinóptica "dorsal en altura" y estará vigente entre la tarde del martes 24 y la tarde del jueves 26 de noviembre.
En concreto, las "altas temperaturas" se registrarían en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.Ir a la siguiente nota
Región de Coquimbo
- Litoral: 21-23° (martes 24).
Región de Valparaíso
- Litoral: 22-24° (martes 24) y 22-24° (miércoles 25).
- Cordillera Costa: 29-31° (martes 24) y 31-33° (miércoles 25).
- Precordillera y valles precordilleranos: 32-34° (miércoles 25) y 32-34° (jueves 26).
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: 28-30° (martes 24), 32-34° (miércoles 25) y 32-34° (jueves 26).
- Valle: 31-33° (miércoles 25) y 31-33° (jueves 26).
- Precordillera: 31-33° (miércoles 25) y 30-32° (jueves 26).
Región de O'Higgins
- Cordillera Costa: 29-31° (miércoles 25) y 29-31° (jueves 26).
- Valle: 30-32° (miércoles 25) y 30-32° (jueves 26).
- Precordillera: 30-32° (miércoles 25) y 30-32° (jueves 26).
Región del Maule
- Litoral: 22-24° (miércoles 25) y 22-24° (jueves 26).
- Cordillera Costa: 29-31° (miércoles 25) y 29-31° (jueves 26).
- Valle: 30-32° (miércoles 25) y 30-32° (jueves 26).
- Precordillera: 30-32° (miércoles 25) y 30-32° (jueves 26).
Región de Ñuble
- Litoral: 22-24° (miércoles 25) y 23-25° (jueves 26).
- Cordillera Costa: 28-30° (jueves 26).
- Valle: 30-32° (jueves 26).
- Precordillera: 30-32° (jueves 26).
Región del Biobío
- Litoral: 23-25° (jueves 26).
- Cordillera Costa: 28-30° (jueves 26).
- Valle: 30-32° (jueves 26).
- Precordillera: 30-32° (jueves 26).
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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