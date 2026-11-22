22 nov. 2026 - 05:15 hrs.

Dominga López desfiló este sábado en la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2026 en la edición 75 del evento que este año se celebra en San Juan, Puerto Rico.

La representante chilena, que busca quedarse con la corona del certamen, optó por una propuesta inspirada en el Festival de Viña del Mar, ciudad de la que es oriunda. Su traje hizo referencia a la Gaviota de Platino, el máximo reconocimiento que entrega el evento musical.

Las fotos de Dominga López en desfile de Miss Universo 2026

En la cuenta oficial de Miss Universo en Instagram destacaron la presentación de la modelo y periodista compartiendo algunas imágenes de su paso por el desfile.

La presentación se realizó en el Coliseo de Puerto Rico, como parte de las actividades previas a la final de Miss Universo, programada para el próximo martes 24 de noviembre.

¿Dónde ver la final de Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se podrá seguir en vivo por las pantallas de Mega. El canal transmitirá el certamen el próximo martes 24 de noviembre, jornada en la que Dominga López buscará quedarse con la corona.

La transmisión comenzará después de Meganoticias Prime y contará con la conducción de Julio César Rodríguez, además de un panel de especialistas que comentará los distintos momentos de la competencia.

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