21 nov. 2026 - 21:18 hrs.

Homenajeando a la Gaviota de Platino, la periodista y modelo Dominga López desfiló este sábado en la presentación de Trajes Nacionales de Miss Universo 2026, instancia en que las candidatas muestran vestimentas inspiradas en la cultura y las tradiciones de sus respectivos países.

La representante chilena, que busca quedarse con la corona del certamen, optó por una propuesta inspirada en el Festival de Viña del Mar, ciudad de la que es oriunda. Su traje hizo referencia a la Gaviota de Platino, el máximo reconocimiento que entrega el evento musical.

A lo largo de su historia, esta distinción ha sido entregada a seis artistas: Luis Miguel (2012), Isabel Pantoja (2017), Lucho Gatica (2019, de manera póstuma), Los Jaivas (2023), Myriam Hernández (2025) y Mon Laferte (2026).

La presentación se realizó en el Coliseo de Puerto Rico, como parte de las actividades previas a la final de Miss Universo, programada para el próximo martes 24 de noviembre.

Miss Universo

¿Dónde ver la final de Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se podrá seguir en vivo por las pantallas de Mega. El canal transmitirá el certamen el próximo martes 24 de noviembre, jornada en la que Dominga López buscará quedarse con la corona.

La transmisión comenzará después de Meganoticias Prime y contará con la conducción de Julio César Rodríguez, además de un panel de especialistas que comentará los distintos momentos de la competencia.