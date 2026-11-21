21 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Este sábado 21 de noviembre la música volverá a ser protagonista en el Parque O'Higgins de Santiago gracias a una nueva edición del Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar, en el cual se presentarán destacados artistas nacionales.

Esta tercera versión del evento comenzará al mediodía y continuará de forma ininterrumpida hasta las 22:00 horas, con una propuesta musical que abarcará géneros que van desde el pop hasta la ranchera tropical.

¿A qué hora se presenta tu artista favorito?

Entre las presentaciones destacadas se encuentran los shows que ofrecerán Nicole, Kudai, Pailita, Pablo Chill-E, Alanys Lagos y Young Cister, entre otros músicos nacionales.

Esta es la programación oficial del Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar:

12:15 horas: Lucky Brown .

. 13:10 horas: Pailita .

. 14:20 horas: Kudai .

. 15:20 horas: Nicole .

. 16:15 horas: Aqross .

. 17:10 horas: Show de medio tiempo - Power Peralta y Karen Paola .

. 17:50 horas: Alanys Lagos .

. 19:00 horas: Amigo de Artistas .

. 19:50 horas: Young Cister .

. 20:50 horas: Pablo Chill-E.

¿Dónde puedo ver en vivo el festival?

Si no puedes asistir al Parque O'Higgins este sábado, aún puedes seguir la transmisión en vivo que iniciará a las 12:00 horas a través del sitio web Mega.cl.

Además, en el canal de YouTube de Mega se realizará un react hasta las 22:00 horas junto a Eskarcita, Poli Flores, Ignacia Valenzuela, Carlos Meneses y Mafe Bertero.

Finalmente, el Festival Coke Studio by Coca-Cola Zero Azúcar también llegará a la televisión abierta con una repetición de las presentaciones a partir de las 22:00 horas en las señales de Mega y Mega 2.

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