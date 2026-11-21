21 nov. 2026 - 20:27 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Melipilla detuvieron a dos ciudadanos bolivianos, un hombre y una mujer, por el delito de tráfico de drogas, luego de establecer que utilizaban domicilios de la comuna para la comercialización y el acopio de hojas de coca.

Según los antecedentes entregados por la PDI, la sustancia era distribuida principalmente a personas de nacionalidad extranjera en el sector poniente de la ciudad.

El subcomisario Raúl Solís, de la Bicrim Melipilla, señaló que una de las personas detenidas contaba con antecedentes previos por infracción a la Ley 20.000.

Durante el procedimiento se incautaron 10 sacos de hojas de coca a granel, equivalentes a 155,5 kilogramos. Además, los detectives decomisaron 58 cartones de cigarrillos de contrabando, dos teléfonos celulares y $1.127.750 en efectivo.

Tras el control de detención, el tribunal decretó la prisión preventiva para ambos imputados.