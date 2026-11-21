21 nov. 2026 - 12:18 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se desarrolla el tercer día de búsqueda de un joven con epilepsia que se encuentra desaparecido desde el pasado jueves en el sector Horcón de la comuna de Paihuano, en la región de Coquimbo.

"Presenta epilepsia y otras complicaciones médicas"

El corresponsal de Meganoticias en la zona, Rodrigo Chávez, conversó con el alcalde de la comuna, Hernán Ahumada (Ind.), quien explicó detalles del operativo en el que participan Bomberos de Paihuano y Río Hurtado, Carabineros, Socorro Andino y el municipio.

El edil informó que el joven de 26 años "presenta epilepsia y otras complicaciones médicas", por lo que su familia está sumamente preocupada debido a que está tomando un medicamento para sus problemas de salud.

Ahumada indicó que con el despliegue están "revisando el río, revisando las quebradas, con dron todos los cerros de acá del Valle de Elqui; tenemos muchas quebradas y, obviamente, estamos haciendo todo lo posible por encontrarlo".

La zona se ha visto afectada en las últimas jornadas por los deshielos de la alta cordillera que han provocado una crecida en el río. Debido a esto, una de las hipótesis es que el joven haya caído al agua al poder haber sufrido un ataque de epilepsia.

El punto de búsqueda actual tiene relación con que la persona desaparecida "no era un joven que frecuentaba irse de la comuna o salir: él tenía solamente su casa y un lugar que visitaba; ese era su trayecto normal".

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