21 nov. 2026 - 09:01 hrs.

¿Qué pasó?

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, advirtió que Santiago podría enfrentar olas de calor durante la noche en los próximos días.

"Las mínimas van a estar sobre lo normal del mes de noviembre, así que podríamos tener olas de calor nocturnas, aparte de las olas de calor diurnas", explicó.

Según detalló, las temperaturas mínimas rondarán los 14 y 15 grados, y el miércoles incluso podrían llegar a 16. Eso ocurriría en paralelo a un fuerte aumento de las máximas, con cerca de 30 grados el martes y hasta 34 el miércoles, día que la especialista proyecta como el más caluroso.

¿Qué dijo la meteoróloga de Megatiempo?

Para ese día, el modelo europeo muestra 31° en Santiago, aunque Aguilera indicó que a esa cifra hay que sumarle unos 2 grados. Además, es probable que se desarrolle una vaguada costera, lo que favorece vientos del este. "Este viento que baja por la cordillera se comprime y se calienta; por ende, podríamos tener un aumento importante de las temperaturas el día miércoles", señaló.

La experta precisó que este escenario no se limita a los primeros días de la semana. "Vamos a estar con un calor intenso durante gran parte de la próxima semana y los inicios de diciembre", afirmó. Consultada por una posible vuelta de la inestabilidad, explicó que el fenómeno de El Niño sigue alterando los sistemas frontales en la zona central. Sin embargo, los modelos a corto plazo proyectan un aumento de la temperatura "al menos en los próximos 15 días".

Peligro de incendios forestales

El calor llega acompañado de un mayor riesgo de incendios forestales. Aguilera explicó que se juntan altas temperaturas, rachas de viento y baja humedad, además de abundante material combustible tras las lluvias. "Tienes mucha hierba, mucho pasto, que se puede secar", dijo, y agregó que "probablemente estemos frente a una temporada de incendios importantes". Por eso llamó a evitar la quema de pastizales o basura, las fogatas, los asados, dejar botellas de vidrio y soldar en zonas rurales.

En el pronóstico día a día, el sábado se mantendrá agradable, con 25 grados. El domingo los termómetros subirán a 27° con escasa nubosidad, y el lunes se repetirá ese panorama, antes del alza más marcada del martes.

Aguilera también se refirió al aviso del Servicio Meteorológico de la Armada por marejadas anormales de orientación noroeste, que afectarán la costa entre Arica y el Biobío hasta el lunes. Los horarios de mayor riesgo son entre las 8:30 y las 10:30 y entre las 20:30 y las 22:30. "Es muy probable que las olas traspasen a las calles, así que no se ponga a sacar fotos, mantenga distancia de esas zonas", recomendó.

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