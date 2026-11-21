21 nov. 2026 - 08:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un sismo de magnitud 6,7 sacudió este viernes varias regiones del centro del Perú, generando alarma entre la población y dejando afectaciones leves en algunas viviendas, según el informe preliminar de las autoridades.

El movimiento tuvo como epicentro 30 kilómetros al noroeste de la región andina de Junín, unos 300 kilómetros al este de la capital Lima.

Tuvo una profundidad de 129 kilómetros, de acuerdo al instituto geofísico nacional.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también calculó la magnitud del sismo en 6,7, pero estimó su profundidad en 108 km.

Según imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, habitantes de Lima y de otras regiones del país salieron a las calles tras sentir el movimiento sísmico.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde informó que tras el sismo se "reportaron afectaciones leves en viviendas de distintas localidades de Junín (centro), así como interrupciones del servicio eléctrico y restricciones en el tránsito de las carreteras".

"No se han registrado de momento daños materiales significativos y sobre todo daños a las personas o afectaciones al cuerpo y la salud", dijo Belaúnde.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) fue percibido entre moderado y fuerte por la población.

"El sacudimiento del suelo ha sido intenso, no tenemos reporte de daños por el momento, pero sí desprendimientos de tierra y piedras en cerros", dijo a la AFP el presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera.

Todo sobre Perú