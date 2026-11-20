20 nov. 2026 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le aseguró que quiere una solución diplomática a la guerra con Ucrania, luego de que Moscú lanzara una oleada de ataques contra Kiev.

Putin quiere terminar la guerra en Ucrania

En una reunión bilateral en el marco de la APEC, Putin "claramente expresó su deseo de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine por medios diplomáticos", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

El encuentro del mandatario norteamericano con Putin se dio antes de la histórica reunión que ambos sostuvieron posteriormente con el Presidente chino, Xi Jinping, en la ciudad de Shenzhen.

La cercanía entre Trump y Putin

En la bilateral, Trump lanzó una "broma" al encontrarse con Putin y señalar que "¡Es mi amigo!", tras lo cual explicó que "hemos tenido una gran relación durante muchos años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo".

El medio online elDiario.es recuerda que, antes de su primera presidencia, el estadounidense hizo varios negocios con empresarios cercanos al Kremlin y soñó con desarrollar proyectos en Moscú; sin embargo, no conoció personalmente a Putin hasta 2017.

Esta cercanía, pese a ser rivales geopolíticos, explicaría por qué Vladimir Putin le confidenció a Donald Trump sus deseos de ponerle fin a la guerra que inició en Ucrania, una campaña que pensó sería una "tarea fácil" pero que en febrero próximo cumplirá cinco años.

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