20 nov. 2026 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un gesto de camaradería de Donald Trump con Xi Jinping fue captado por una cámara y se viralizó rápidamente, convirtiéndose en tema de conversación a nivel internacional.

Las imágenes muestran al presidente chino subiendo una escalera mecánica detrás de Trump, quien, al percatarse de la situación, le extiende la mano para ayudarlo a superar uno de los peldaños.

Xi Jinping acepta el apoyo e, incluso, toma de la manga al mandatario norteamericano. Luego, ambos continúan su ascenso hasta donde se desarrollaría la reunión.

La situación ocurrió el miércoles en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre APEC que reunió a varios líderes mundiales.

Comentado gesto de Trump

La escena llamó la atención en redes sociales debido a las grandes diferencias políticas, económicas y comerciales que mantienen sus respectivos países.

Posteriormente, el registro fue compartido por la propia Casa Blanca, acompañado del mensaje: "El presidente de EE.UU. ayuda al presidente Xi Jinping en una escalera mecánica durante la cumbre APEC".

La publicación desde Washington generó comentarios por la interpretación que se le podía dar a un gesto aparentemente sencillo.

Además, cabe destacar que Trump es mayor que Xi Jinping. El republicano tiene 80 años, mientras que su par asiático tiene 73.

Todo sobre Donald Trump