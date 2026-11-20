El comentado gesto de Trump con Xi Jinping en una escalera mecánica durante la cumbre APEC
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Un gesto de camaradería de Donald Trump con Xi Jinping fue captado por una cámara y se viralizó rápidamente, convirtiéndose en tema de conversación a nivel internacional.
Las imágenes muestran al presidente chino subiendo una escalera mecánica detrás de Trump, quien, al percatarse de la situación, le extiende la mano para ayudarlo a superar uno de los peldaños.
Xi Jinping acepta el apoyo e, incluso, toma de la manga al mandatario norteamericano. Luego, ambos continúan su ascenso hasta donde se desarrollaría la reunión.Ir a la siguiente nota
La situación ocurrió el miércoles en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre APEC que reunió a varios líderes mundiales.
Comentado gesto de Trump
La escena llamó la atención en redes sociales debido a las grandes diferencias políticas, económicas y comerciales que mantienen sus respectivos países.
Posteriormente, el registro fue compartido por la propia Casa Blanca, acompañado del mensaje: "El presidente de EE.UU. ayuda al presidente Xi Jinping en una escalera mecánica durante la cumbre APEC".
La publicación desde Washington generó comentarios por la interpretación que se le podía dar a un gesto aparentemente sencillo.
Además, cabe destacar que Trump es mayor que Xi Jinping. El republicano tiene 80 años, mientras que su par asiático tiene 73.
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