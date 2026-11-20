20 nov. 2026 - 11:50 hrs.

Ignacia Fernández respondió a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el futbolista Guillermo Maripán, luego de que el influencer Danilo 21 compartiera un registro en redes sociales donde aseguró que ambos habrían confirmado una relación.

El opinólogo publicó un video en el que mostró una fotografía de la modelo y el deportista juntos, acompañada de un comentario sobre el supuesto romance.

Sin embargo, la también vocalista de la banda de metal Decessus no tardó en reaccionar y utilizó sus redes sociales para aclarar la situación.

Ignacia Fernández desmintió supuesto romance con Guillermo Maripán

Frente a la publicación de Danilo 21, la Miss Mundo Chile 2026 descartó que la imagen correspondiera a una relación actual y aseguró que está enfocada en sus proyectos personales y profesionales: "Esa foto nada tiene que ver con mi presente. Solo estoy enfocada en mis proyectos", respondió.

Pero su mensaje no quedó ahí. Fernández también aprovechó la instancia para cuestionar la atención que reciben este tipo de especulaciones en los medios de comunicación.

"Ojalá se enfocaran en noticias importantes, como, por ejemplo, el documental que hicimos junto a Animal Libre contra la salmonicultura en Chile. Saludos", agregó.

El documental de Ignacia Fernández contra la salmonicultura

La modelo hizo referencia a "Bajo las jaulas", un microdocumental realizado junto a la organización Animal Libre, que aborda el impacto ambiental y sanitario de la industria salmonera en la Patagonia.

Este proyecto forma parte de las iniciativas que ha impulsado Fernández en torno a causas animalistas y medioambientales. Además, la representante chilena ha manifestado públicamente su postura contra prácticas como el rodeo.

En ese contexto, recientemente también compartió que ha recibido amenazas debido a su activismo y apoyo a distintas causas relacionadas con la protección animal.

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