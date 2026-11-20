20 nov. 2026 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las postales más clásicas del Central Park de Nueva York, en Estados Unidos, eran los carruajes tirados por caballos, similares a las victorias que existieron en Viña del Mar hasta el año 2022.

Pero tal como en la "Ciudad Jardín", el alcalde Zohran Mamdani anunció que los tradicionales paseos en estos vehículos de tracción animal se terminarán el próximo mes de junio.

Nueva York prohíbe los carruajes de caballos

La decisión del político demócrata no solo toma en cuenta el maltrato animal a los caballos, sino que también una serie de incidentes que han involucrado a estos carruajes.

Dentro de estos últimos, se encuentra la muerte de un turista indio de 18 años, quien falleció tras caer desde uno de los carruajes y ser atropellado.

El gremio de los conductores de carruajes se opuso férreamente a la prohibición que buscaba Mamdani. Sin embargo, sus reclamos no fueron oídos y el Consejo Municipal aprobó la medida.

Así entonces, en junio del próximo año la ciudad de Nueva York seguirá el ejemplo de Viña del Mar y pondrá fin a estos carruajes que recorrieron el parque urbano más famoso del mundo durante 160 años.

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