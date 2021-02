Una jauría de perros callejeros azules asombró a los habitantes de la región de Nizhny Novgorod, en Rusia, cerca de una planta abandonada en la ciudad de Dzerzhinsk.

Los vecinos de la ciudad alertaron a las autoridades para asegurarse de que el fenómeno de los perros azules no estuviera relacionado con un hecho de contaminación a mayor escala.

Después de que aparecieron las surreales imágenes, las autoridades locales se dirigieron al área para observar a los animales y hacerles un chequeo. Se cree que la coloración en el pelaje de los perros fue causada por algún tipo de residuo químico.

Las fascinantes imágenes de los perros fueron capturadas por residentes locales cerca de la planta Dzerzhinskoye Orgsteklo, una fábrica en desuso que cerró debido a problemas financieros hace seis años. La instalación alguna vez fue una gran planta que fabricaba ácido cianhídrico y plexiglás.

