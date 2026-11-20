20 nov. 2026 - 12:30 hrs.

Una nueva polémica enfrenta a Claudia Schmidt y Leonardo Farkas. Durante la tarde del jueves, la uruguaya respondió a las declaraciones del empresario, quien explicó por qué decidió no iniciar acciones legales en su contra, en medio de la querella que interpuso contra Sergio Rojas.

Todo comenzó luego de que Farkas se refiriera a la situación judicial y asegurara que Schmidt se habría retractado de sus dichos: "Al día siguiente salió como gatita a desmentir todo, que ella nunca dijo nada, entonces lo demandé a él", afirmó el empresario.

Sin embargo, sus declaraciones no fueron bien recibidas por la opinóloga, quien respondió en el programa "Modo Cahuín" y descartó haberse retractado de sus palabras.

Claudia Schmidt respondió a Leonardo Farkas

En el espacio, Schmidt cuestionó directamente la versión del empresario y aseguró que nunca se desdijo de sus declaraciones: "¿En qué momento yo me retracté de algo? En ninguno. Al contrario, dije: 'Me hago cargo de todas mis palabras, de lo que yo hablo, de lo que yo digo'", sostuvo.

En esa misma línea, planteó que Farkas no habría tenido argumentos para iniciar una acción judicial en su contra.

"Lo que pasa es que él no tuvo absolutamente nada de qué agarrarse como para llevarme a mí a la justicia. Porque esto no es un tema conmigo. Esto no es un tema que tenga que ver con si dije o no dije algo. Porque lo que dije lo mantengo, absolutamente todo", agregó.

La irónica respuesta por las 30 horas de audios

Otro de los puntos que abordó Claudia Schmidt fueron los dichos de Leonardo Farkas sobre las supuestas 30 horas de grabaciones que tendría en su poder. Según aseguró el empresario, existirían registros en los que la uruguaya le habría pedido dinero.

Frente a esto, la opinóloga reaccionó con ironía y cuestionó la cantidad de horas de material que mencionó Farkas: "Después sale con esto: yo estoy postulando al récord Guinness. Sí, el de 30 horas de audios. 30 horas, yo creo que nadie puede haber estado grabando 30 horas de corrido, me imagino", comentó.

Posteriormente, insistió en que el empresario debería entregar los registros si efectivamente cuenta con ellos: "Y lo otro, con relación al tema... de los audios. Bueno, si tiene tantos audios grabados, que los presente a la justicia", emplazó.

Finalmente, Schmidt señaló que el proceso judicial todavía se encuentra en una etapa relacionada con la discusión sobre la jurisdicción en la que se llevaría adelante el juicio: "Hasta el minuto, todavía el proceso en el que estamos es si esta jurisdicción es válida para llevar a cabo el juicio", concluyó.