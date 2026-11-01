Leonardo Farkas vino a Chile en rápida visita, participó en torneo deportivo y dejó esta millonaria propina en un restaurante

01 nov. 2026 - 14:15 hrs.

El pasado fin de semana, el empresario y filántropo nacional, Leonardo Farkas, realizó una "reservada" visita a Chile, en la cual —fiel a su estilo— dejó una millonaria propina en uno de los restaurantes que visitó.

De acuerdo a lo revelado por el programa "Plan Perfecto" de Chilevisión, el hombre de la rizada cabellera dorada viajó el sábado hasta la ciudad de Temuco para participar en un torneo internacional de raquetbol al que donó un importante monto de dinero.

"Primera vez que se hace el Mundial aquí en Temuco para que vengan. Es un deporte muy bonito y el cardio es un montón", sostuvo el millonario en un video que circuló por las redes sociales.

La millonaria propina de Farkas

Aunque la visita a la región de La Araucanía fue de carácter "relámpago", igualmente le dio tiempo para sorprender gratamente al mesero que lo atendió en un restaurante donde degustó varios platos.

De acuerdo al periodista Pato Sotomayor, Farkas llegó hasta el restaurante Carnivo, en donde comió tapa de lomo vetado, mientras sus seis guardaespaldas disfrutaron de un asado de tira, ensalada de lechuga, espárragos, palmitos y entrañas.

La cuenta del empresario llegó hasta los $600.000; sin embargo, lo que llamó más la atención fue la generosa propina de $1.000.000 que el afortunado garzón decidió compartir con el resto del equipo.

Todo sobre Leonardo Farkas