"Solté, ya no dependía de mí": Claudia Conserva se somete a nuevo chequeo y actualiza su estado de salud

31 oct. 2026 - 19:45 hrs.

Enfrentarse a un control médico puede generar inquietud, especialmente después de haber atravesado una enfermedad compleja. Así lo reconoció Claudia Conserva, quien este viernes compartió en sus redes sociales cómo vivió una nueva jornada de exámenes y la incertidumbre que sintió mientras esperaba los resultados.

Junto a una fotografía desde la clínica, la comunicadora contó que recurrió a distintas herramientas para mantener la calma. “Confieso que utilicé todas mis herramientas de respiración, aprendizajes budistas y meditaciones para mantener la calma y confiar”, relató. Luego agregó: “Algo logré con eso. Solté. Ya no dependía de mí, nada podía hacer”.

Finalmente, la espera terminó con una buena noticia para la animadora, quien comunicó que sus exámenes salieron bien: “¡Salió todo bien! ”, escribió, y agregó que estaba contenta.

Claudia Conserva recordó su lucha contra el cáncer de mama

La comunicadora fue diagnosticada en junio de 2022 con un cáncer de mama triple negativo en la mama derecha. Para enfrentar la enfermedad, se sometió a un intenso tratamiento de quimioterapia y posteriormente a una cirugía.

Durante ese proceso, decidió documentar parte de su experiencia en Brava, una serie en la que mostró distintas etapas de su tratamiento y recuperación. En 2023 recibió una noticia favorable: la biopsia posterior a las quimioterapias y la cirugía no encontró restos de cáncer, por lo que confirmó que estaba libre de la enfermedad. Desde entonces, ha continuado con controles médicos.

El llamado de Claudia Conserva a no postergar los controles

A partir de su experiencia, la animadora aprovechó la publicación para llamar a otras mujeres a priorizar su salud. En ese contexto, señaló que no existe una cifra nacional clara sobre cuántas mujeres que tuvieron cáncer mantienen sus controles médicos a lo largo del tiempo.

Conserva apuntó al miedo a recibir un nuevo diagnóstico como una de las razones que pueden llevar a postergar estos exámenes. Sin embargo, insistió en que ese temor no debe impedir acudir a los controles: “Pero el miedo no puede inmovilizarte. Hay que hacerlo con o sin miedo”, sostuvo.

Además, recomendó realizarse mamografías, exámenes preventivos y los controles que correspondan según la edad, los antecedentes y las indicaciones médicas. También recordó que la detección oportuna puede cambiar el pronóstico de una enfermedad.

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