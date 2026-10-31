"Las víctimas son la prioridad": Ministro Rabat da la bienvenida a Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia

31 oct. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, recibió a Josefina Soto como nueva subsecretaria de la cartera, tras la salida de Luis Silva.

En su mensaje, adelantó que uno de los desafíos será impulsar la "ley Nunca Más", iniciativa anunciada por el Presidente José Antonio Kast para impedir la rebaja de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

El mensaje de bienvenida de Rabat

A través de su cuenta de X, Rabat escribió: “Doy la bienvenida a Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia”.

Luego agregó que “juntos sacaremos adelante la ley Nunca Más y aseguraremos que el Estado proteja a los niños, niñas y adolescentes. Las víctimas son la prioridad de este ministerio”.

Doy la bienvenida a Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia.



Juntos sacaremos adelante la ley Nunca Más y aseguraremos que el Estado proteja a los niños, niñas y adolescentes. Las víctimas son la prioridad de este ministerio.



Bienvenida, subsecretaria. — Fernando Rabat (@MinistroRabat) October 31, 2026

¿Por qué salió Luis Silva?

La llegada de Soto se produjo después de que Silva fuera removido del cargo por publicar un video, sin autorización de sus superiores, en el que abordó la firma de 56 decretos de rebaja de condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En el registro, el entonces subsecretario explicó que el ministro había decidido ajustar el criterio jurídico para resolver futuras rebajas y aclaró por qué aparecía su firma en los documentos: “A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, pero cuando el ministro no está, lo subroga el subsecretario”.