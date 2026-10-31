Kel Calderón y su comentado cambio de look en Internet: "Me encanta" y "Yo la veo igual"

31 oct. 2026 - 13:22 hrs.

Kel Calderón llamó la atención en redes sociales durante el pasado fin de semana luego de mostrar su cambio de look. La abogada e influencer compartió registros del resultado del trabajo realizado por su estilista, Enrique López, quien también publicó imágenes del proceso en su cuenta de Instagram.

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron tanto el resultado del cabello como otros aspectos de su apariencia. Mientras algunos elogiaron el nuevo tono, otros cuestionaron si realmente se apreciaba una transformación.

El registro también incluyó detalles de los productos utilizados y un reconocimiento al equipo que participó en el trabajo, aunque no se entregaron especificaciones sobre el tono exacto aplicado ni sobre el procedimiento realizado.

El cambio de look de Kel Calderón

Fue el estilista Enrique López quien compartió imágenes del resultado a través de su cuenta de Instagram, donde hizo referencia a la colaboración con la influencer y a los productos utilizados.

“Back together @k3lcalderon. Shades EQ de @redkenpro. Asistente de pelo: @antoniaesperanza.hair”, escribió en la descripción de la publicación.

La referencia a Shades EQ corresponde a una línea de coloración demipermanente de Redken, utilizada para matizar el cabello, revitalizar el color y aportar brillo. Sin embargo, ni el estilista ni Kel Calderón detallaron qué tono se aplicó específicamente en esta ocasión.

“Yo la veo igual”: Las reacciones que dejó la publicación

La publicación generó opiniones diversas entre los usuarios de Instagram. Mientras algunos seguidores destacaron el resultado y felicitaron a la influencer, otros señalaron que no notaban grandes diferencias respecto de su apariencia anterior.

Entre los comentarios que recibió el registro se encontraban mensajes como “Me encanta”, “Hermosa como siempre” y “Bellísima”. También hubo quienes preguntaron por el tono utilizado y solicitaron más detalles sobre el trabajo.

Por otro lado, algunos usuarios manifestaron que no apreciaban un cambio significativo. “Quedó igual” y “Yo la veo igual” fueron parte de las reacciones que se repitieron entre los comentarios.

Además, la publicación dio pie a preguntas sobre otros rasgos de su rostro, con comentarios como “¿Qué se colocó en la boca y la nariz?”. Sin embargo, no se entregaron antecedentes que permitan afirmar que la influencer se haya realizado algún procedimiento estético.

Así, el cambio de look de Kel Calderón generó distintas opiniones entre sus seguidores, con reacciones que fueron desde los elogios hasta las dudas sobre el resultado.

Todo sobre Kel Calderón