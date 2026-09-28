Nano Calderón responde pregunta sobre su familia y lanza inesperada frase: "En cualquier momento me ven..."

28 sept. 2026 - 15:25 hrs.

Nano Calderón volvió a generar comentarios en redes sociales luego de responder una particular pregunta sobre su familia. El polémico hijo de Raquel Argandoña utilizó su cuenta de Instagram para explicar la ausencia de fotografías familiares en sus publicaciones.

"Porque no tengo"

"¿Por qué nunca subes foto con tu familia?", le consultó uno de sus seguidores en la caja de preguntas que Calderón abrió en sus historias de Instagram.

Según Página 7, su respuesta sorprendió por el tono: "Porque no tengo jajwhwksks, pero en cualquier momento me ven con un hijo colombiano".

Instagram Nano Calderón

Nano no dio más detalles sobre su relación actual con su madre o hermana. Su respuesta, eso sí, volvió a poner sobre la mesa la distancia que durante años ha existido entre ellos.

El viaje de Raquel y Kel

La particular frase apareció mientras Raquel Argandoña y Kel Calderón disfrutan de un viaje por Europa.

Durante el recorrido, madre e hija han compartido distintos registros de los lugares que han visitado, entre ellos Lourdes, en Francia.

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La visita tuvo además un significado especial para Raquel, quien realizó una manda a la Virgen de Lourdes años atrás, tras el accidente que sufrió Kel cuando era niña.

Más tarde, ambas continuaron su recorrido por Europa y llegaron hasta la Costa Amalfitana, en Italia, y compartieron parte de esta experiencia con sus seguidores.

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