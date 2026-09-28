En todas las regiones: Así puedes vacunar gratuitamente a tu perro o gato contra la rabia

28 sept. 2026 - 16:00 hrs.

Con motivo del Día Mundial contra la Rabia, el Ministerio de Salud realizará jornadas de vacunación para perros y gatos en 14 regiones del país.

Los operativos se desarrollarán entre este lunes 28 de septiembre y el sábado 3 de octubre, con más de 1.030 dosis disponibles y la participación de municipios y organizaciones locales.

La ministra (s) de Salud, Alejandra Pizarro, destacó que "hace pocos días Chile fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el primer país de Sudamérica en eliminar la transmisión de la rabia de perros a humanos".

La autoridad agregó que este reconocimiento representa "un logro sanitario que refleja décadas de trabajo sostenido en vigilancia, prevención y vacunación", y llamó a "seguir cuidando este avance" e informarse sobre los puntos y requisitos de cada jornada.

Desde 1972, Chile no registra casos de rabia humana asociados a la variante canina. Sin embargo, los murciélagos siguen siendo un reservorio que puede contagiar a perros y gatos, por lo que se recomienda verificar que las mascotas tengan su vacuna anual contra la rabia.

Puntos y horarios

Arica y Parinacota

General Lagos / Colpita: Poblado Colpita — 28/09/2026, desde 12:00 aprox.

General Lagos / Coapango: Estancia Coapango — 28/09/2026, desde 12:00 aprox.

General Lagos / Quilluta: Estancia Quilluta — 28/09/2026, desde 12:00 aprox.

General Lagos / Camaña: Estancia Camaña — 28/09/2026, desde 12:00 aprox.

General Lagos / Limani: Estancia Limani — 28/09/2026, desde 12:00 aprox.

General Lagos / Cosapilla: Poblado Cosapilla — 28/09/2026, desde 12:00 aprox.

General Lagos / Nasahuento: Poblado Nasahuento — 28/09/2026, desde 12:00 aprox.

Tarapacá

Pozo Almonte: Plaza de Pozo Almonte — 01/10/2026, 10:00 a 14:00 hrs.

Iquique: Plaza Arturo Prat — 01/10/2026, 10:00 a 13:00 hrs

Alto Hospicio: Plaza de Armas — 28/09/2026, 10:00 a 13:00 hrs.

Huara: Frontis del Municipio — 29/09/2026, 11:00 a 14:00 hrs.

Antofagasta

Tocopilla: Plaza Carlos Condell — 30/09/2026, 10:00 a 14:00 hrs.

Antofagasta: Latorre 2901, Antofagasta — 29/09/2026, 11:00 a 13:00 hrs.

Coquimbo

Vicuña: Sede Unión Comunal de Juntas de Vecinos Vicuña, Calle Infante 150, Vicuña — 28/09/2026, 10:00 a 18:00 hrs.

Salamanca: Sede Vecinal Población Grabriela Mistral — 28/09/2026, 10:00 - 14:00 hrs.

Valparaíso: Avenida Brasil cercano al arco Británico — 28/09/2026, desde las 10:00 hrs.

Metropolitana

Santiago: Sede Social Junta de Vecinos Parque Forestal, Oficina 213, Santiago — 28/09/2026, 10:00 a 13:00.

Providencia: Universidad San Sebastián, Campus Los Leones, Lota 2465 — 30/09/2026, 10:30 a 13:30 hrs.

O’Higgins

Navidad: Plaza de Armas — 28/09/2026, desde 11:00 hrs.

Pichidegua: Plaza de la Población 21 de ayo — 29/09/2026, desde 14:00 hrs.

Maule

Parral: Calle Urrutia esquina Dieciocho — 28/09/2026, 14:00 a 16:00

Curicó: Sector Aguas Negras, ex Fundación La Familia, intersección Parinacota con Licantén — 30/09/2026, 09:00 a 15:00 hrs.

Curicó: Parque Emiliano Rojas, intersección Isla Quemada con Isla Diego Ramírez — 01/10/2026, 09:00 a 15:00 hrs.

San Clemente: Estadio de San Clemente, Avenida Huamachuco — 01/10/2026, 10:00 a 13:00 hrs.

Talca: Cancha Faustino González, Calle 12 Norte — 01/10/2026, 14:00 a 17:30 hrs.

Ñuble

Chillán / Santa Elvira: Calle Campaña del 79, N° 19, Santa Elvira — 28/09/2026, Desde 09:30

Biobío

Concepción: Sindicato Petrox, sector Juan Bosco. — 28/09/2026, 10:00-13:30

Talcahuano: Plaza de armas, — 28/09/2026, 10:00-13:30 hrs.

La Araucanía

Temuco: Localidad Labranza en la comuna de Temuco — 28/09/2026, 10:00-12:30 hrs.

Los Ríos

Valdivia / Las Ánimas: Sede de la Junta de Vecinos Teodoro Segovia — 01/10/2026, 10:00 a 15:00 hrs.

Los Lagos

Puerto Varas: Sede JJVV de Mirador de Puerto Varas — 28/09/2026, 09:00 a 14:00 hrs.

Río Negro: Sede JJVV Los Robles de Río Negro — 28/09/2026, 10:00 a 12:00 hrs.

Dalcahue: Sede JJVV Población Jaime Ampuero — 30/09/2026, 10:00 a 17:00 hrs.

Aysén

Coyhaique: Plaza de Armas — 03/10/2026, desde 14:30 hrs.

*En Atacama y Magallanes ya se realizaron los respectivos operativos.

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